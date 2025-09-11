 Cancillería condenó dichos de diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo y la xenofobia son inaceptables” - Chilevisión
11/09/2025 20:09

Cancillería condenó dichos de diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo y la xenofobia son inaceptables”

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reaccionó a los recientes dichos de la diputada chilena en el Congreso sobre el pueblo boliviano.

Publicado por CHV Noticias

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, manifestó este jueves su rechazo a los recientes dichos de la diputada María Luisa Cordero sobre el pueblo boliviano.

El secretario de Estado señaló en su cuenta de X: “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile”.

Por último, el ministro sentenció que “el racismo y la xenofobia son inaceptables”.

Los dichos de María Luisa Cordero

Durante una sesión en el Congreso de esta semana, la diputada María Luisa Cordero se refirió a unas recientes declaraciones del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien vinculó a Carabineros de Chile con el comercio de vehículos robados en el país.

En ese contexto, la parlamentaria señaló: "Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos".

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente", agregó.

"Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica (...). Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, sentenció la congresista.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó los dichos de la diputada en su cuenta de X, espacio en el que acusó que Cordero utilizó "términos racistas y xenófobos" para referirse a los bolivianos.

