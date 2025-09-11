 Acusó dichos “racistas y xenófobos”: Pdte. Arce inició acciones diplomáticas por diputada Cordero - Chilevisión
11/09/2025 16:14

Acusó dichos “racistas y xenófobos”: Pdte. Arce inició acciones diplomáticas por diputada Cordero

El mandatario del país vecino, Luis Arce, encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores a levantar acciones luego de una controvertida intervención de María Luisa Cordero en la Cámara de Diputados.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda
Agencia UNO / Reuters

El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó a través de la red social X los dichos de la diputada chilena María Luisa Cordero, a quien acusó de referirse "en términos racistas y xenófobos" al pueblo boliviano.

"Rechazamos enérgicamente sus declaraciones", escribió en el post. "Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista", advirtió.

Luego, el mandatario recalcó que "nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida".

Por esta razón, Arce afirmó que dichos principios no deben "afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento". Finalmente, anunció que escalará su reclamo a la vía diplomática.

"Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos", manifestó.

Por último, de acuerdo con el medio boliviano Urgente, el viceministro de Relaciones Exteriores dio a conocer que convocará al cónsul general chileno para "entregar una explicación".

Pedimos las disculpas públicas de la diputada porque estos términos no son aceptados por el pueblo boliviano. De manera oficial convocaremos al cónsul general chileno para que nos dé una explicación”, expresó.

¿Qué dijo María Luisa Cordero?

Fue esta semana durante una sesión en el Congreso cuando la diputada Cordero manifestó su rechazo a unas declaraciones del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien vinculó a Carabineros con el comercio ilícito de vehículos robados en Chile.

"Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos", comenzó diciendo a sus pares en el hemiciclo.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente".

"Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica (...). Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, declaró la legisladora.

