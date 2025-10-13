 Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla que dejó dos heridos - Chilevisión
13/10/2025 14:10

Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla que dejó dos heridos

Una mujer debió ser trasladada hasta el Hospital de Victoria tras recibir impactos de bala en la ingle y en la pierna derecha. El secretario de Estado calificó el hecho como uno "de gravedad".

Publicado por CHV Noticias

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció este lunes que el gobierno presentará una querella por Ley Antiterrorista luego del ataque incendiario ocurrido la noche de este domingo en Ercilla, región de La Araucanía.

"El Estado está ocupando las nuevas herramientas, en el caso de la Ley Antiterrorista, una vez que se han emitido cinco querellas, vamos a agregar una sexta por los hechos de anoche", informó en conversación con EmolTV.

"¿Por qué lo de anoche es tan grave?", preguntó el secretario de Estado. "No solo porque se incendia (un vehículo), (...) sino que además se ataca deliberadamente con arma de fuego a otro vehículo que permite la lesión o que lleva a la lesión de dos personas".

Consultado si existe terrorismo en La Araucanía, Cordero apuntó que "creo que hay actos terroristas manifiestos. De hecho, el Ministerio de Seguridad tiene una opinión formada sobre ese punto en las querellas que ha presentado".

“Hay grupos que están utilizando ese propósito con la finalidad de intimidar a personas y a la institucionalidad. La respuesta es sí. ¿Han logrado éxito? No, porque tanto las policías como el Ministerio Público han ido logrando resultados en cada una de ellas", cerró.

Dos lesionados tras atentado incendiario en Ercilla

El ataque se registró cerca de las 22:35 horas de este domingo al sur de la comuna de Ercilla, específicamente en el kilómetro 608 de norte a sur de la Ruta 5, al sur de la localidad de Pidima.

Ei incidente dejó dos personas heridas, entre ellas una mujer con impactos de bala en la ingle y en la pierna derecha. Además de una camioneta destruida por las llamas que tenía encargo por robo con intimidación desde septiembre de este año.

La víctima debió ser trasladada hasta el Hospital de Victoria donde fue sometida a una intervención quirúrgica para la extracción de los proyectiles. 

También fue alcanzado por las balas el parabrisas de un camión de gran tamaño. El chofer sufrió lesiones en su cuero cabelludo y rostro, producto del estallido del vidrio a raíz de los disparos.

Por instrucción del Ministerio Público, peritos del Laboratorio de Criminalística y funcionarios del Departamento OS-9 de Carabineros realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

