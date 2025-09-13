 Funcionario de la PDI mató de un disparo a perrito en Quilpué: Municipio anunció querella - Chilevisión
13/09/2025 14:56

Funcionario de la PDI mató de un disparo a perrito en Quilpué: Municipio anunció querella

Se trata de "Negrito", un perrito comunitario que según señalan sus cuidadores "apenas se podía parar".

Publicado por CHV Noticias

Durante la medianoche de este sábado, vecinos de la calle Samuel Valencia en Quilpué acusaron a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) de matar de un disparo a un perrito comunitario, apodado "Negrito".

Según información de CHV Noticias, se trata de un funcionario de la PDI que se encontraba de civil a la salida del Hospital de Quilpué tras haber ido a dejar a su pareja, momento en que acusó haber sido atacado por el can, disparando en una oportunidad.

Tras esto, el hombre dio aviso a Carabineros para informar la utilización de su arma; sin embargo, una testigo presencial del hecho cuestionó el supuesto ataque y afirmó que solo le ladró. 

En ese momento, según indicó, Negrito recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte inmediata. La mujer increpó al autor y luego explicó que el atacante tomó una actitud agresiva, ordenándole retirarse del lugar e identificándose como policía, pero sin mostrar su identificación.

La testigo hizo hincapié en que el disparo se produjo a metros de distancia de ella, por lo que su vida también estuvo en peligro. Al respecto, los cuidadores de Negrito están buscando testigos o cámaras del sector y señalaron en Instagram: "Porque Negrito no murió en vano. Porque su memoria merece justicia".

Alcalde anuncia presentación de una querella

Por otra parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló a través de un comunicado que "recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que de este modo, sea sancionado debidamente él o los autores del terrible hecho".

Además, el diputado Diego Ibáñez, junto a la FENPRUSS, ASENF y FENATS del Hospital de Quilpué, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para investigar la muerte de Negrito.

"El Ministerio Público y la propia PDI deben actuar con transparencia y rapidez para determinar responsabilidades. Si se confirma, estaríamos frente a un hecho de extrema gravedad, por el uso de un arma fiscal contra un animal comunitario indefenso", cerró el diputado.

Revisa la publicación de Instagram:

