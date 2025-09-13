 Funcionaria judicial fue sancionada tras difundir fotos eróticas tomadas en un tribunal - Chilevisión
13/09/2025 16:07

Funcionaria judicial fue sancionada tras difundir fotos eróticas tomadas en un tribunal

La funcionaria recibió como sanción disciplinaria una suspensión de cuatro meses en sus labores, con solo la mitad de su sueldo, además de la apertura de un cuaderno de remoción

Publicado por Gabriela Valdés

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió suspender por cuatro meses a una funcionaria judicial de Loncoche, en la región de La Araucanía, tras fotografiarse al interior del tribunal y difundir el contenido de carácter sexual en redes sociales.

Según consignó radio Bio bío, la medida fue adoptada por el pleno del tribunal de alzada, luego de acoger la propuesta del fiscal judicial Juan Santana Soto.

Suspensión de funciones por cuatro meses

La funcionaria recibió como sanción disciplinaria una suspensión de cuatro meses en sus labores, con solo la mitad de su sueldo, además de la apertura de un cuaderno de remoción. La medida se aplicó por haberse fotografiado dentro del tribunal donde trabaja y difundir posteriormente material de carácter sexual en redes sociales.

En la resolución, los ministros de la Corte de Apelaciones señalaron que la funcionaria vulneró el principio de probidad administrativa, al divulgar contenido sexual explícito en plataformas públicas, generado en dependencias del tribunal y durante su jornada laboral.

El fallo también advierte que “la utilización de espacios institucionales para fines ajenos al servicio y de carácter sexual evidencia un uso indebido de recursos públicos y falta de lealtad al cargo. Por lo demás, la afectación a la dignidad y prestigio del Poder Judicial, también se ha corroborado”.

