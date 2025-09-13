Funcionaria judicial fue sancionada tras difundir fotos eróticas tomadas en un tribunal - Chilevisión

La funcionaria recibió como sanción disciplinaria una suspensión de cuatro meses en sus labores, con solo la mitad de su sueldo, además de la apertura de un cuaderno de remoción
La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió suspender por cuatro meses a una funcionaria judicial de Loncoche, en la región de La Araucanía, tras fotografiarse al interior del tribunal y difundir el contenido de carácter sexual en redes sociales.
Según consignó radio Bio bío, la medida fue adoptada por el pleno del tribunal de alzada, luego de acoger la propuesta del fiscal judicial Juan Santana Soto.