Ataque a trabajadores de la CMPC dejó un muerto y un herido grave en La Araucanía - Chilevisión

24/08/2025 08:12

Ataque a trabajadores de la CMPC dejó un muerto y un herido grave en La Araucanía

Ambas personas estaban realizando labores de vigilancia a bordo de una camioneta cuando ocurrió el ataque que terminó con uno de ellos muerto y el otro hospitalizado por sus heridas de gravedad.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado se registró un ataque a balazos contra trabajadores de la empresa Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) ubicada en la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria en la región de La Araucanía.

Durante los hechos había dos trabajadores de la empresa que resultaron afectados. Uno de ellos perdió la vida y la otra persona se encuentra hospitalizada por sus heridas de gravedad en el Hospital de Victoria.

¿Quiénes son las víctimas del ataque incendiario en la CMPC?

Al respecto, desde la CMPC confirmaron que la persona fallecida fue identificada como Manuel León Urra de 60 años, quien desempeñaba labores como guardia y estaba conduciendo al momento de los hechos.

En tanto, el herido de gravedad es César Osorio, de 50 años, quien estaba como copiloto cuando ocurrió el ataque.

El gerente de Asuntos Públicos de la CMPC, Ignacio Lira, explicó que las víctimas trabajaban a bordo de una camioneta, desplazándose por distintos tramos en labores de vigilancia.

"Esta noche hemos sufrido un violento ataque en la comuna de Victoria, resultando como ello un ataque donde se vieron afectados dos trabajadores nuestros que prestan servicio de vigilancia, en una faena forestal, resultando uno de estos trabajadores fallecidos y el segundo con heridas muy graves y está siendo tratado en el Hospital de Victoria", señaló Lira.

Al respecto, personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y OS9 de Carabineros se encuentran a cargo de las diligencias para poder esclarecer lo ocurrido, identificar a los atacantes y dar con su ubicación. Hasta el momento, han declinado entregar más detalles.

