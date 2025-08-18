 Fiscalía dio detalles de la detención del presunto intermediario en el sicariato del “Rey Meiggs” - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/08/2025 16:37

Fiscalía dio detalles de la detención del presunto intermediario en el sicariato del “Rey Meiggs”

Según manifestó la Fiscalía Oriente, Villón es sindicado como el presunto intermediario del sicariato que terminó con la vida del empresario.

Como Ricardo Vladimir Villón Pérez fue identificado uno de los dos nuevos detenidos por el crimen a José Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs" y que fue asesinado en junio en Ñuñoa. 

Según manifestó la Fiscalía Oriente, Villón es sindicado como el presunto intermediario del sicariato que terminó con la vida del empresario y con Wilson Verdugo en prisión preventiva al ser imputado como autor intelectual. 

Además, y de acuerdo a información policial, el supuesto implicado en el crimen, quien es conocido como "Tío Lukas", fue detenido el pasado viernes por personal del OS9 de Carabineros en la comuna de Independencia y se amplió su detención hasta este lunes. 

El ciudadano ecuatoriano se encuentra retenido en dependencias de la 3° Comisaría de Santiago para luego ser trasladado hasta el Centro de Justicia.

¿Quién es Ricardo Vladimir Villón Pérez?

Ricardo Vladimir Villón Pérez, más conocido como "Tío Lukas", es un ciudadano ecuatoriano con situación migratoria regular y tiene 32 años.  

Las redes sociales de Villón dan cuenta de sus últimos meses en el país. Según diversas publicaciones, dio a entender que tuvo trabajos esporádicos en rubros como el de la construcción y la gastronomía.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

Lo último

Lo más visto

“Me va bien en Chile”: Quién es el Tío Lukas, acusado de contactar a sicarios del “Rey de Meiggs”

Ricardo Villón es el nombre del ciudadano ecuatoriano detenido el viernes durante un operativo que se realizó en Independencia. Este lunes enfrentará su control de detención como presunto intermediario del sicariato.

18/08/2025

“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

18/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

18/08/2025