Fiscalía dio detalles de la detención del presunto intermediario en el sicariato del “Rey Meiggs” - Chilevisión

Como Ricardo Vladimir Villón Pérez fue identificado uno de los dos nuevos detenidos por el crimen a José Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs" y que fue asesinado en junio en Ñuñoa.

Según manifestó la Fiscalía Oriente, Villón es sindicado como el presunto intermediario del sicariato que terminó con la vida del empresario y con Wilson Verdugo en prisión preventiva al ser imputado como autor intelectual.

Además, y de acuerdo a información policial, el supuesto implicado en el crimen, quien es conocido como "Tío Lukas", fue detenido el pasado viernes por personal del OS9 de Carabineros en la comuna de Independencia y se amplió su detención hasta este lunes.

El ciudadano ecuatoriano se encuentra retenido en dependencias de la 3° Comisaría de Santiago para luego ser trasladado hasta el Centro de Justicia.

¿Quién es Ricardo Vladimir Villón Pérez?



Ricardo Vladimir Villón Pérez, más conocido como "Tío Lukas", es un ciudadano ecuatoriano con situación migratoria regular y tiene 32 años.

Las redes sociales de Villón dan cuenta de sus últimos meses en el país. Según diversas publicaciones, dio a entender que tuvo trabajos esporádicos en rubros como el de la construcción y la gastronomía.