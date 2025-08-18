“Me va bien en Chile”: Quién es el Tío Lukas, acusado de contactar a sicarios del “Rey de Meiggs” - Chilevisión

Ricardo Villón es el nombre del ciudadano ecuatoriano detenido el viernes durante un operativo que se realizó en Independencia. Este lunes enfrentará su control de detención como presunto intermediario del sicariato.

Como Ricardo Valdimir Villón Pérez fue identificado uno de los dos nuevos detenidos que estarían vinculados con el sicariato de José Reyes Ossa, el empresario asesinado en junio pasado en Ñuñoa.

Se trata de un sujeto que también es conocido como "Tío Lukas". Tiene 32 años, es de nacionalidad ecuatoriana y se encuentra en el país con situación migratoria regular.

El motivo de su detención es su participación en el homicidio del denominado "Rey de Meiggs", ya que es apuntado por Fiscalía como el intermediario en la planificación del crimen.

Aunque se conocerán más detalles en la audiencia de formalización que enfrentará esta jornada, Villón Pérez habría sido el encargado de contactar a los sicarios que terminaron con la vida de Reyes Ossa.

Wilson Verdugo, quien hoy cumple prisión preventiva, habría sido quien contactó en primera instancia a Villón Pérez para encomendarle la búsqueda de estos sicarios.

Cabe mencionar que Ricardo Villón fue detenido el viernes en medio de un extenso operativo realizado en un edificio en Independencia, mismo lugar donde operaba la banda ecuatoriana “Los Ñaños”

Las redes sociales de Ricardo Villón

Las redes sociales de Villón dan cuenta de sus últimos meses en el país. Según diversas publicaciones, dio a entender que tuvo trabajos esporádicos en rubros como el de la construcción y la gastronomía.

"Gracias a Dios me va bien en Chile", escribió en un post que data del 2017 en Facebook.

"Gracias a Dios un día más culminado en el trabajo", expresó en otra cuya fecha es de 2018.

Su última publicación en esa red social data del 3 de febrero del 2018, plataforma en la que también dice haber estudiado en la Universidad de Guayaquil y vivir en Independencia.