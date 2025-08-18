Confirman captura de 2 sospechosos por sicariato del “Rey de Meiggs”: Uno sería el intermediario - Chilevisión

Durante este lunes se dio a conocer que un hombre de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriana fueron capturados por el crimen de José Felipe Reyes.

La mañana de esta lunes se reportó la detención de dos personas que estarían vinculadas con el asesinato del empresario José Felipe Reyes, también conocido como el Rey de Meiggs.

De acuerdo con antecedentes preliminares, uno de los capturados sería el presunto intermediario del sicariato, pues habría sido él el encargado de contactar a las personas que dieron muerte a Reyes.

Los dos individuos, uno de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriana, deberán ser trasladados hasta el Centro de Justicia para su respectivo control de detención.

La detención, en tanto, se realizó el pasado viernes en la comuna de Independencia, específicamente en calle Escanilla. Sin embargo, recién este lunes se dio a conocer esta información.

Quiénes son los dos detenidos por crimen del Rey de Meiggs

El primer detenido fue identificado como Ricardo Valdimir Villón Pérez, también conocido como "Tío Lukas", quien es el apuntado como el posible intermediario del crimen.

Villón Pérez tiene 32 años, es de nacionalidad ecuatoriana y se encuentra en el país con situación migratoria regular. Está acusado de contactar a los sicarios que mataron al empresario.

Jhoylan García Navarro es el nombre del segundo detenido. Tiene 22 años, es de nacionalidad venezolana y presenta situación migratoria irregular en el país. Él habría recibido las armas utilizadas para cometer el sicariato.