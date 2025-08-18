 Confirman captura de 2 sospechosos por sicariato del “Rey de Meiggs”: Uno sería el intermediario - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/08/2025 08:29

Confirman captura de 2 sospechosos por sicariato del “Rey de Meiggs”: Uno sería el intermediario

Durante este lunes se dio a conocer que un hombre de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriana fueron capturados por el crimen de José Felipe Reyes.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de esta lunes se reportó la detención de dos personas que estarían vinculadas con el asesinato del empresario José Felipe Reyes, también conocido como el Rey de Meiggs.

De acuerdo con antecedentes preliminares, uno de los capturados sería el presunto intermediario del sicariato, pues habría sido él el encargado de contactar a las personas que dieron muerte a Reyes.

Los dos individuos, uno de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriana, deberán ser trasladados hasta el Centro de Justicia para su respectivo control de detención.

La detención, en tanto, se realizó el pasado viernes en la comuna de Independencia, específicamente en calle Escanilla. Sin embargo, recién este lunes se dio a conocer esta información.

Quiénes son los dos detenidos por crimen del Rey de Meiggs

El primer detenido fue identificado como Ricardo Valdimir Villón Pérez, también conocido como "Tío Lukas", quien es el apuntado como el posible intermediario del crimen.

Villón Pérez tiene 32 años, es de nacionalidad ecuatoriana y se encuentra en el país con situación migratoria regular. Está acusado de contactar a los sicarios que mataron al empresario.

Jhoylan García Navarro es el nombre del segundo detenido. Tiene 22 años, es de nacionalidad venezolana y presenta situación migratoria irregular en el país. Él habría recibido las armas utilizadas para cometer el sicariato.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Lo último

Lo más visto

DJ que destapó infidelidad de Karol Dance aborda posible embarazo: “Me hago responsable”

La DJ Isi Glock habló sobre la posibilidad de estar embarazada luego del encuentro que mantuvo con Karol Dance, indicando que si llega a pasar, se hará responsable "sola y feliz".

17/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Le cambió la cara en un segundo”: El momento exacto en que Joaquín Méndez supo que será padre

El animador compartió a través de redes sociales el íntimo momento en que la dentista Amanda Martínez le muestra el test de embarazo.

17/08/2025

“Lo destrozaste...”: La publicación de Fran Virgilio tras supuesta infidelidad de Karol Dance

La empresaria publicó en sus redes sociales una canción de Taylor Swift, la cual habla sobre una historia de romance fallida.

17/08/2025