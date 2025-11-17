 Lideran Manouchehri, Jiles y Gatica: Estos fueron los 15 diputados más votados en Elecciones 2025 - Chilevisión
17/11/2025 10:21

Lideran Manouchehri, Jiles y Gatica: Estos fueron los 15 diputados más votados en Elecciones 2025

Mientras los primeros dos obtuvieron la reelección, el psicólogo víctima de estallido ocular superó los 94 mil votos en su primera elección popular. Revisa aquí los 15 diputados más votados del país.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Daniel Manouchehri, Pamela Jiles y Gustavo Gativa se convirtieron este domingo en los diputados más votados del país, luego de los resultados entregados por el Servel en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Los dos primeros fueron reelegidos, uno por el Partido Socialista (PS) y la segunda por Partido de la Gente (PDG), aunque en su periodo actual fue electo por el Partido Humanista, al que renunció para pasar a la tienda liderada por Franco Parisi.

Mientras que el tercero fue por cupo independiente del Partido Comunista y disputó con éxito su primera elección popular, superando los 94 mil votos en el Distrito 8 de la Región Metropolitana.

Los diputados y diputadas con más votos

Estos son los 15 diputados y diputadas que obtuvieron la mayor cantidad de votos a nivel nacional, de acuerdo con la última actualización del Servel con 99,96% de las mesas escrutadas.

    1. Daniel Manouchehri (PS) / Distrito 5, Coquimbo: 94.501 votos 
    2. Pamela Jiles (PDG) / Distrito 12, Metropolitana: 94.478 votos
    3. Gustavo Gatica (IND-PC) / Distrito 8, Metropolitana: 94.444 votos
    4. Gonzalo Winter (FA) / DIstrito 10, Metropolitana: 94.085 votos
    5. Sebastián Videla (IND-PL) / Distrito 3, Antofagasta: 74.340 votos
    6. Diego Schalper (RN) / Distrito 11, Metropolitana: 69.695 votos
    7. Álvaro Carter (REP) / Distrito 12, Metropolitana: 69.157 votos
    8. Raúl Soto (PPD) / Distrito 15, O'Higgins: 64.377 votos
    9. Chiara Barchiesi (REP) / Distrito 6, Valparaíso: 62.737 votos
    10. Francisco Orrego (RN) / Distrito 10, Metropolitana: 60.336 votos
    11. Ana María Gazmuri (AH) / Distrito 12, Metropolitana: 57.944 votos
    12. Catalina del Real (REP) / Distritro 11, Metropolitana: 57.363 votos
    13. José Antonio Kast Adriasola (REP) / Distrito 10, Metropolitana: 56.740 votos
    14. Jorge Alessandri (UDI) / Distrito 10, Metropolitana: 56.612 votos
    15. Agustín Romero (REP) / DIstrito 8, Metropolitana: 53,491 votos
