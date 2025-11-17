Lideran Manouchehri, Jiles y Gatica: Estos fueron los 15 diputados más votados en Elecciones 2025 - Chilevisión

Mientras los primeros dos obtuvieron la reelección, el psicólogo víctima de estallido ocular superó los 94 mil votos en su primera elección popular. Revisa aquí los 15 diputados más votados del país.

Daniel Manouchehri, Pamela Jiles y Gustavo Gativa se convirtieron este domingo en los diputados más votados del país, luego de los resultados entregados por el Servel en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Los dos primeros fueron reelegidos, uno por el Partido Socialista (PS) y la segunda por Partido de la Gente (PDG), aunque en su periodo actual fue electo por el Partido Humanista, al que renunció para pasar a la tienda liderada por Franco Parisi.

Mientras que el tercero fue por cupo independiente del Partido Comunista y disputó con éxito su primera elección popular, superando los 94 mil votos en el Distrito 8 de la Región Metropolitana.

Los diputados y diputadas con más votos

Estos son los 15 diputados y diputadas que obtuvieron la mayor cantidad de votos a nivel nacional, de acuerdo con la última actualización del Servel con 99,96% de las mesas escrutadas.