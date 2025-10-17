Estarían identificados: Revelan video de principales sujetos de interés de crimen de estudiante en Viña del Mar - Chilevisión

El joven fue atacado este jueves por la tarde por cerca de tres sujetos, quienes le dieron certeras puñaladas y donde a pesar de ser trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, se constató su muerte.

Conmoción existe en Viña del Mar luego de que un estudiante de 16 años y que cursaba 2° medio fuera asesinado a solo metros del Liceo Guillermo Rivera Cotapos, al cual asistía en la Ciudad Jardín.

El joven fue atacado este jueves por la tarde por cerca de tres sujetos, quienes le dieron certeras puñaladas y donde a pesar de ser trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, se constató la muerte de la víctima.

A medida que han pasado las horas se han ido conociendo nuevos antecedentes, como el que entregó el Ministerio Público en que la víctima y por lo menos uno de los agresores se conocían.

Dan a conocer video con dos sujetos de interés por fatal ataque

Durante esta jornada se difundió un video donde aparecen dos jóvenes, quienes son sujetos de interés para las policías y la Fiscalía que llevan adelante las diligencias.

En el programa "Contigo En Directo" se indicó que estas personas también serían menores y estarían identificados, aunque por el momento no hay confirmación de sus detenciones. Además, habría más personas involucradas.