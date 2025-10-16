Estudiante de 16 años murió en Viña del Mar tras ser atacado con arma blanca en cercanías de su colegio - Chilevisión

El joven, quien estaba en el bandejón de calle Álvarez de la Ciudad Jardín, fue atacado a lo menos por tres sujetos.

Un estudiante de 16 años falleció luego de ser atacado con un arma blanca en las cercanías de su colegio en Viña del Mar.

El menor estaba en el bandejón de calle Álvarez de la Ciudad Jardín cuando fue interceptado por al menos tres sujetos, quienes le propinaron múltiples puñaladas en cuello y tórax.

Al lugar llegó Carabineros y seguridad municipal y el joven fue trasladado de urgencias hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde se constató su fallecimiento.

Carabineros se refirió a asesinato de joven estudiante

Desde la institución policial se indicó que "la víctima es de nacionalidad chilena, tenía 16 años y cursaba 2° medio en el Liceo Guillermo Rivera".

"Se maneja la información de la identidad de uno de ellos, donde se forma una riña que termina en el fallecimiento de la víctima", se agregó de parte de Carabineros.