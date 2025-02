“Chanta”: Nieta de María Ercira en picada contra tiktoker que aseguró contacto con la adulta mayor - Chilevisión

Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida y quien ha actuado como vocera de la familia, expresó toda su molestia con un usuario de redes sociales que asegura tener pistas claves del caso.

El caso de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años, sigue siendo un misterio, dando paso a una serie de elucubraciones que ahora apuntan a un supuesto contacto de un tiktoker.

A la mujer se le perdió el rastro luego de ir al baño en el restauntant del Fundo Las Tórtolas de Limache donde celebraba junto a su familia el Día de la Madre en mayo pasado.

De hecho, en los últimos días tuvo mucha repercusión las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía, luego de que la PDI descubriera una conversación de Alfonso Cossio, esposo de la nieta Carla Hernández, donde afirmaba que le habrían confesado qué había pasado con la adulta mayor.

Sin embargo, la nieta de María Ercira salió a explicar esta situación, asegurando que no demandó luego que la supuesta confesión indicaba que la PDI estaba involucrada y era responsable en la desaparición.

Molestia en familia de María Ercira por video de tiktoker

Carla Hernández, quien ha actuado como vocera de la familia, expresó toda su molestia con un usuario de redes sociales, quien asegura haberse contactado con María Ercira.

A través de supuestas psicofonías, esta persona ha realizado varios videos del caso y hasta ha entregado supuestas "pistas claves" e hipótesis que, según él, resolverían el caso.

"He visto videos de él, pero no me atrevo a abrirlos, porque el tipo habla cada cosa. Es un chanta, sin respeto con la familia y dice que nosotros le dimos autorización para que él hiciera esas psicofonías y eso nunca ha sido así", comenzó afirmando Carla en conversación con La Cuarta.

"Yo le escribí, le dije que no le creía y que, por lo que se ve, solo quiere ganar likes. Debería haber más regulación con las redes sociales, porque cualquiera se dice ser canalizador o médium, y esto nos perjudica más como familia y genera morbo. ¿Cómo puede existir gente que está lucrando con nuestro dolor?", agregó.

Hernández también señaló que el sujeto trató de comunicarse con su hermana, diciendo que era una persona buena y que podía ayudar a encontrar la verdad. "Yo le dije que no le creyera nada, porque este tipo está tratando de aprovecharse de nosotros".