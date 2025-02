Habla nieta de María Ercira tras indagaciones a nuevos chats de la familia: “No podemos más...” - Chilevisión

Carla Hernández le dedicó una reflexión a su desaparecida abuela a través de redes sociales, todo esto en medio de los nuevos antecedentes dados a conocer a través de una conversación de WhatsApp.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, se refirió una vez más a la desaparición de su abuela a través de Instagram.

El mensaje surge en medio de la nueva revelación de Fiscalía, donde se dio a conocer un intercambio de chats entre el esposo de Carla, Alonso Cossio, y su padre, afirmando "saber qué pasó con la abuela", abriendo una nueva arista del caso.

Fue el 12 de mayo de 2024 cuando se le perdió el rastro a María Ercira, quien celebraba el Día de la Madre con su familia en un restaurante en el Fundo Las Tórtolas, en Limache. Lo último que se supo de ella fue que salió en dirección al baño.

Carla Hernández dedica tiernas palabras a su abuela María Ercira

Este viernes, Carla Hernández publicó un conmovedor mensaje dedicado a su abuela en redes sociales.

"En esta no se pudo, pero en otra vida vamos en familia a celebrar el Día de la Madre a un reconocido restaurant y volvemos todos, seguimos disfrutando más salidas junto a ti, me sigues llamando en las mañanas preguntando por tus nietos, hubieses estado presente en el cumpleaños de la Maite, no sabes cuánto te esperé", comenzó relatando la joven.

"A veces creo que llegarás de sorpresa a tocarnos el timbre. Las niñitas creen que te gustó mucho el lugar donde fuimos y te quedaste en una cabaña que encontraste en el bosque y si no regresas es porque es demasiado lindo el lugar y que algún día vas a volver", añadió.

Además, la nieta de la mujer desaparecida señaló que no cesará la búsqueda: "¿Dónde estás? Es todo un enigma. Nadie puede desaparecer dentro de un recinto privado y cerrado en 5 minutos. No me cansaré de buscarte, pero necesito ayuda de quienes tienen las facultades para poder descubrir qué pasó contigo".

"Por favor no nos abandonen, merecemos tener respuestas. No podemos más con esta incertidumbre", finalizó.

Si bien en esta ocasión no se refirió a los nuevos antecedentes, Carla Hernández sí lo hizo durante el jueves, cuando explicó que "una piensa tantas cosas, hasta las teorías más conspirativas. Entonces yo dije, esta persona está diciendo que la PDI está involucrada, que puede ser cierto o no, pero si yo llevo esta información a la PDI van a ser ellos mismos que investiguen esto".

