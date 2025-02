“Nos contaron que pasó con la abuela”: Fiscalía indaga clave conversación y no denuncia de familiares de María Ercira - Chilevisión

El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, instruyó recabar más antecedentes luego de que ningún familiar realizara una denuncia tras la importante confesión.

Durante esta jornada se dio a conocer nueva y relevante información sobre la misteriosa desaparición de María Ercira Contreras.

Cabe señalar que a la adulta mayor se le perdió el rastro el pasado 12 de mayo de 2024, cuando celebraba el día de madre junto a su familia en el restaurante del fundo Las Tórtolas, ubicado en Limache.

En un momento la mujer de 86 años fue al baño y no volvió más. Su paradero es un misterio para la Fiscalía y PDI. Además, su caso ha sido muy mediático por la extraña desaparición y las acusaciones y cuestionamientos de la familia por el procedimiento.

Fiscalía investiga confesión de un familiar de María Ercira

A cargo del caso está el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, donde una de las medidas intrusivas que solicitó a tribunales incluyó "pinchar" los teléfonos de una serie de cercanos de la mujer, informó La Tercera.

Ahí, uno de los diálogos que llama la atención es el que protagoniza Alfonso Cossio, esposo de la nieta Carla Hernández, con su padre, donde incluso afirma "saber qué pasó con la abuela".

Alfonso Cossio: Ya, ¿confiai' en mí o no confiai' en mí al mil por ciento?

Papá: ¿Qué?

Alfonso Cossio: Necesito pedirte un favor gigante. Acaba de pasar algo súper grave.

Papá: ¿Qué pasó?

Alfonso Cossio: Es que nos contaron la verdad de lo que pasó con la abuela.

Papá: ¿Qué pasó? ¿Qué?

Alfonso Cossio: Un gallo. Ya bueno, necesitamos un contacto de Carabineros.

Papá: ¿Qué pasó con un gallo de Carabineros?

Alfonso Cossio: No, necesitamos un contacto de Carabineros que nos puedas dar ahora. O alguien de confianza, porque alguien nos confesó todo lo que pasó.

Papá: ¿Alguien confesó todo lo que pasó y está metido Carabineros?

Alfonso Cossio: Está metido PDI. La PDI está metida, lo que pasó realmente. Nos acaban de decir realmente lo que pasó es que está metida la gente del restorant... Ellos estuvieron, ellos la encubrieron, la mataron.

Papá: ¿La mataron? ¿Y por qué?

Alfonso Cossio: No sabemos, po, papá, si estamos recién. Esto es noticia totalmente fresca, no sabe nadie y necesitamos protección.

Papá: ¿Necesitan protección?

Alfonso Cossio: Sí, la Carla. La PDI está metida y la Carla está amenazada de muerte.

Papá: A ver, quién está en Viña que me pueda ayudar. ¿Ella está amenazada?

Alfonso Cossio: Sí, con sicarios.

Papá: ¿Ya y por qué mataron a la abuela?

Alfonso Cossio: No sabemos, no nos han dicho porque el hueón los amenazó, que no podía... Que borraran las cámaras, que borraran esto, que la abuela se la llevaron para el sur, todo el tema.

Papá: ¿Muerta o viva?

Alfonso Cossio: No sabemos. El hueón lo único que dijo es que a la abuela se la llevaron a Puerto Montt y a nosotros nos tienen amenazados con sicarios. El trabajador dijo que no quiere correr riesgo y yo no puedo aguantar esta huea, ya es demasiado y necesitamos ayuda o protección. Y ustedes también están en riesgo.

Tras revelar este diálogo, el citado medio indicó que el fiscal instruyó recabar más antecedentes, aunque ningún familiar de María Ercira realizó alguna denuncia al respecto.