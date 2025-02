Captan violenta pelea en Limache: Chofer dejó grave a sujeto tras golpearlo con un martillo en la cabeza - Chilevisión

De acuerdo con el alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, oficiará a la Seremi de Transporte "para ver el perfil de quienes están conduciendo" en la empresa Agdabus.

La noche de este sábado, en la comuna de Limache se registró una violenta pelea entre un conductor de microbuses de la empresa AgdaBus y un, aparentemente, compañero de trabajo, cuando estos hombres discutían y uno de ellos sacó un martillo.

En este sentido, el atacante comenzó a golpear agresivamente en la cabeza al otro sujeto, dejándolo gravemente herido en el suelo de la Estación Limache.

¿Qué se sabe sobre la violenta pelea en Limache?

Alrededor de las 22:00 horas de este sábado habría iniciado la dura riña, por motivos que aún se desconocen, alertando a todos los presentes, incluido el edil de Limache, Luciano Valenzuela, que se encontraba en el lugar.

Pese a que la pelea fue intervenida rápidamente, uno de los involucrados quedó gravemente herido en la zona craneal tras recibir numerosos golpes con un martillo, por lo que fue trasladado urgentemente a un recinto asistencial.

Tras este altercado, también se reportaron que algunos buses de la compañía sufrieron daños, principalmente con vidrios rotos producto de la riña.

¿Qué dijo el alcalde de Limache sobre lo sucedido?

A través de sus redes sociales, el alcalde de Limache relató la violenta situación que le tocó ver. "Estoy saliendo de la estación de Limache que venía a hacer unas compras como usuario y me tocó presenciar un hecho horrible", partió diciendo.

En este contexto, agregó: "Me tocó asistir a una persona que fue agredida por choferes de Agdabus. Fue muy malherida, me tocó coordinar con seguridad pública la llegada de ambulancia (...) me parece pertinente que oficiemos a la Seremi de Transporte como a Agdabus, propiamente tal, para ver el perfil de quienes están conduciendo, para que podamos hacer las revisiones y las fiscalizaciones correspondientes".

Revisa AQUÍ el registro de la pelea: