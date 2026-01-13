“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025 - Chilevisión

Un docente de Matemáticas se convirtió en pieza clave del primer puntaje nacional de Mulchén, Felipe Lonconao. En entrevista con CHV Noticias, repasó el camino para lograr esta hazaña que emocionó a las redes sociales.

La docencia puede cambiar vidas y Jaime Molina sabe de eso: Es profesor de Matemáticas del Liceo Bicentenario Nuevo Mundo de Mulchén e hizo noticia por su labor con Felipe Lonconao, el primer puntaje nacional PAES de su comuna.

El joven estudiante obtuvo 1000 puntos en la prueba de Matemáticas, siendo invitado por el presidente Gabriel Boric a recibir la distinción a la trayectoria educativa en el Palacio de La Moneda.

Pero este resultado no llegó de la nada. En 2021, arribó a su actual establecimiento con un objetivo claro: Preparar a los alumnos para entrar a la Educación Superior.

El puntaje más alto obtenido hasta esa fecha por un estudiante del liceo eran 757 puntos. Un récord que fue superado con los resultados del 2025, donde no solo Felipe logró un desempeño destacado, sino que también otros dos estudiantes: Joel Rubilar y Jorge Riquelme, ambos también rozaron el puntaje máximo.

El camino del primer puntaje nacional de Mulchen

En entrevista exclusiva con CHV Noticias, Jaime Molina (36) cuenta que, al comenzar su trabajo en el liceo, ideó una serie de iniciativas para motivar a sus estudiantes a prepararse para la PAES.

Dentro de los proyectos se encuentra un preuniversitario gratuito, el cual partió dentro de la jornada de clases y luego se regularizó con clases extras para quien lo solicitara.

A Felipe lo conoció en un taller de Matemáticas y se incorporó oficialmente a su proyecto cuando cursaba tercer año de enseñanza media.

"Me di cuenta de la capacidad de él, la rapidez que tenía y de su amor y gusto por la matemática. Entonces, lo empecé a incentivar de poquitito a que se preparara para la prueba, que podía ser puntaje nacional, que podía hacer historia", afirma el profesor.

Foto cedida

El estudiante, algo incrédulo al principio, se dio cuenta de que podía lograr su sueño de llegar a la Educación Superior.

"Participaba de las clases, hacía su ensayo y era muy dedicado. Yo le decía: 'Felipe, tienes que hacer este ensayo que tiene 50 ejercicios'. Felipe lo hacía completo, todo. De hecho, un verano se dedicó a estudiar, se llevó unos libros con ejercicios y empezó a practicar", señala.

Sin embargo, hubo un momento clave que marcó un antes y un después para el joven estudiante: "En tercero medio, cuando estábamos en el primer preuniversitario, que ese año lo hicimos fuera del liceo para poder acoger a estudiantes de otros establecimientos, Felipe fue a dar un ensayo y yo lo noté al final nervioso. Me dijo: 'profe, ¿me lo puedes revisar altiro?'. Y yo le dije: '¿Por qué, Felipe?', y él me responde: 'Creo que llegué a los 1000 puntos en el ensayo'".

Dicho y hecho. Felipe logró su primer puntaje máximo en un ensayo del DEMRE cuando recién cursaba tercer año medio. "Desde esa vez su motivación fue aún mayor y siguió practicando, y ya mantuvo una racha en los resultados de los ensayos", comenta Molina.

Una vida marcada por profes

Con más de 10 años de carrera como docente, Jaime proviene de una familia de villa La Granja, ubicada en la misma comuna de la región del Biobío.

Su amor por la docencia nació como una forma de retribuir lo que vivió en su infancia y adolescencia. "Tuve una vida bastante difícil, una vida precaria y el mayor apoyo siempre lo tuve de parte de mis profesores de enseñanza básica", confiesa.

Incluso, cuenta con emoción que tres profesoras le ayudaron varias veces a comprar su uniforme y le pagaron la matrícula para ingresar a la universidad. "Tengo ese compromiso con poder retribuir la ayuda que a mí me dieron", afirma.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Un profesor con vocación

Tras darse a conocer su historia, Jaime se emociona al leer los comentarios de usuarios que lo califican como un "profesor con vocación".

"Me honra que digan eso, me hace sentir muy contento, porque primero que todo, uno cuando trabaja no piensa en tener algún reconocimiento. De hecho, es un trabajo que se viene dando hace bastantes años y sigue uno constantemente, independientemente de que alguien le diga que lo está haciendo bien o no", sinceró.

Foto cedida

—¿Qué lo inspira a usted para hacer este trabajo?

Muchas veces la gente me pregunta: "¿Cómo te da para estar hasta tarde o de dedicarle tanto tiempo?". Yo siento que la meta, los objetivos, el querer ver a los estudiantes triunfar, el querer cambiar un poco sus vidas, el querer entregarles opciones para que sus vidas mejoren, el querer entregarles acceso a la universidad, es una mezcla de todo eso.

Siento que hay muchos estudiantes a los que les cuesta; hay mucha gente que tiene vidas difíciles. A veces siento que mi misión es como ayudarlos a superar esas barreras, esas vidas difíciles, y que logren salir adelante.

—¿Cómo se tomó que Felipe lo invitara a La Moneda?

La verdad es que no esperé nunca la retribución o que él me nombrara o que me invitara. Me ha invitado a todas las actividades en Mulchén, lo han premiado harto (...) Muchas veces uno hace su trabajo y no espera nada a cambio. La verdad es que me sentí muy contento, es como algo impagable, genera una sensación de satisfacción, una felicidad, una emoción. A veces siento que me he aguantado las lágrimas.

Cuando la realidad supera a la ficción

Otro de los comentarios que se repitieron tras conocerse esta historia fueron las comparaciones con dos personajes de la popular serie El Reemplazante.

Se trata de Carlos Valdivia (Profe Charlie), interpretado por el actor Iván Álvarez de Araya, y su estudiante Andrés Rodríguez (Zafrada), encarnado por Cristián Soto.

El Reemplazante | CNTV

Al igual que Jaime, en la ficción el profesor observó las habilidades de su alumno y lo preparó con un preuniversitario gratuito para acceder a la universidad. Finalmente, tal como Felipe, se convirtió en el primer puntaje nacional de su liceo.

"Vi que lo vinculaban con El Reemplazante. Yo vi esa serie. Creo que estaba comenzando a trabajar en ese tiempo. Era fan de la serie y del profe Charlie, me gustaba la intervención de Zafrada. Cuando empecé a ver los comentarios, hice memoria y claro, el profe Charlie hizo un preuniversitario y a Zafrada le fue bien en la PSU", recordó Molina.

"Hay una relación, la única diferencia es que me llamo Jaime y no Carlos. Me generó una alegría que hagan esa comparación porque es un logro potente y se muestra como un poco la realidad de nuestro establecimiento, que era similar a las condiciones con las que igual trabajaba el profe Charlie", cerró.