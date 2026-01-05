“Estaba tan shock que...”: Estudiante relató llamada con pdte. Boric tras obtener puntaje máximo PAES - Chilevisión

Fueron 41 estudiantes los que participaron de una fotografía oficial junto a las autoridades y luego compartieron junto al mandatario sus experiencias que los llevaron a obtener el importante logro académico.

El presidente Gabriel Boric encabezó esta mañana junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, la ceremonia de recepción a estudiantes para reconocer sus trayectorias educativas.

Al Palacio de La Moneda asistieron 41 estudiantes que obtuvieron resultados destacados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), y luego participaron en una fotografía oficial junto a las autoridades.

"Nunca los logros son completamente personales, siempre tiene que ver la familia, la comunidad, el liceo donde estudiaron, la escuela, los profesores, las profesoras, así que ustedes acá están representando mucho más que solamente sus personas", expresó el mandatario.

“Estamos contentos de compartir, de escucharlos en sus expectativas, cómo están visualizando el futuro, y naturalmente también contentos de los resultados que entrega la PAES, con lo bueno y con lo malo", remarcó.

Estudiantes reaccionaron a su encuentro con el Presidente

Posterior al encuentro, Boric publicó un video en sus plataformas oficiales con algunas de las historias de los estudiantes reconocidos. Entre ellas las de Natalia Briceño, quien no ocultó su asombro al haber recibido una llamada del propio presidente.

"El sábado, cuando me llamó el Presidente estaba tan shock que no me lo podía creer. La verdad es que siempre había soñado con este momento", expresó la joven, quien obtuvo puntaje máximo en la prueba de admisión universitaria.

Antonia García, por su parte, declaró: "Yo le agradezco un montón al Presidente que se haya dado el tiempo, también, de llamarme a mí personalmente y darme una noticia tan importante como esta".

Otro estudiante, Mateo Cuyan, reconoció el apoyo de sus seres queridos para conseguir este importante logro académico: "Yo creo que es un reconocimiento muy bonito también para la familia. Para mí, me hace muy feliz verlos a ellos, felices por lo que hemos logrado como familia".