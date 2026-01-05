Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria - Chilevisión

Los estudiantes distinguidos son Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, Usuarios del servicio de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

Este lunes el presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de La Moneda a los estudiantes que obtuvieron los máximos puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Entre ellos estuvieron Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, pacientes de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

Los jóvenes lograron la distinción a la trayectoria educativa por su desempeño en este proceso clave que marca el inicio de su etapa en la Educación Superior.

Jóvenes Teletón eligieron la misma carrera universitaria

Por un lado, Valentina asiste hace dos años al instituto Teletón Concepción tras ser diagnosticada con artritis reumatoide idiopática juvenil, condición crónica que puede implicar desafíos físicos y emocionales.

Esta condición no fue impedimento en su desempeño académico, logrando un resultado sobresaliente en la PAES 2025: 1.000 puntos en Matemáticas, 823 en Competencia Lectora y 726 en Ciencias.

En tanto, Sebastián es usuario de Teletón Valparaíso desde su infancia, aunque su proceso de rehabilitación se intensificó en 2013 tras una cirugía de columna que lo llevó al desafío de aprender a caminar nuevamente.

Coincidentemente, ambos jóvenes estudiarán la carrera de Medicina. En el caso de Sebastián, quiere especializarse en fisiatría para ayudar en la rehabilitación de otros

“La Teletón me dio la oportunidad de ser como los otros, de poder caminar. Gracias a todos los profesionales que me acompañaron soy quien soy hoy. (…) Yo quiero ayudar a otros como ellos me ayudaron a mí”, destacó Allendes en una declaración al sitio web de Teletón.