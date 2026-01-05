 Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas “Estaba tan shock que...”: Estudiante relató llamada con pdte. Boric tras obtener puntaje máximo PAES “¿Por qué mi hija?”: Mamá de joven madre asesinada en Cartagena rompe el silencio con crudo mensaje Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria VIDEO | Así fue el momento: Tricel proclamó a José Antonio Kast como presidente electo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/01/2026 16:41

Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria

Los estudiantes distinguidos son Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, Usuarios del servicio de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes el presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de La Moneda a los estudiantes que obtuvieron los máximos puntajes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Entre ellos estuvieron Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, pacientes de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

Los jóvenes lograron la distinción a la trayectoria educativa por su desempeño en este proceso clave que marca el inicio de su etapa en la Educación Superior.

Jóvenes Teletón eligieron la misma carrera universitaria

Por un lado, Valentina asiste hace dos años al instituto Teletón Concepción tras ser diagnosticada con artritis reumatoide idiopática juvenil, condición crónica que puede implicar desafíos físicos y emocionales.

Esta condición no fue impedimento en su desempeño académico, logrando un resultado sobresaliente en la PAES 2025: 1.000 puntos en Matemáticas, 823 en Competencia Lectora y 726 en Ciencias.

En tanto, Sebastián es usuario de Teletón Valparaíso desde su infancia, aunque su proceso de rehabilitación se intensificó en 2013 tras una cirugía de columna que lo llevó al desafío de aprender a caminar nuevamente.

Coincidentemente, ambos jóvenes estudiarán la carrera de Medicina. En el caso de Sebastián, quiere especializarse en fisiatría para ayudar en la rehabilitación de otros

“La Teletón me dio la oportunidad de ser como los otros, de poder caminar. Gracias a todos los profesionales que me acompañaron soy quien soy hoy. (…) Yo quiero ayudar a otros como ellos me ayudaron a mí”, destacó Allendes en una declaración al sitio web de Teletón.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden postular a cuatro bonos para recibir en enero de 2026: Revisa montos y requisitos

Lo último

Lo más visto

“¿Por qué mi hija?”: Mamá de joven madre asesinada en Cartagena rompe el silencio con crudo mensaje

El violento tiroteo ocurrió la madrugada del sábado cuando Daniela Maluenda, de 22 años, viajaba con su hijo de tres años en brazos. El vehículo fue atacado en el balneario de San Sebastián, y el disparo ingresó por la ventana trasera del auto.

05/01/2026

Mujeres pueden postular a cuatro bonos para recibir en enero de 2026: Revisa montos y requisitos

El Sence y el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente dirigidos a mujeres. Revisa cuáles son los que puedes recibir en enero y en qué consisten.

05/01/2026

“Hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir”: Hijos de Cristián Campos lanzan acusación

Los hijos de Cristián Campos y Claudia di Girolamo continúan apoyando a la denunciante, pese a que los tribunales sobreseyeron a su padre.

05/01/2026

Jóvenes de Teletón lograron puntajes máximos en PAES 2025: Estudiarán la misma carrera universitaria

Los estudiantes distinguidos son Valentina Zambrano y Sebastián Allendes, Usuarios del servicio de Teletón en Concepción y Valparaíso, respectivamente.

05/01/2026