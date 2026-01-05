Admisión 2026: Revisa acá los esperados resultados de la PAES - Chilevisión

A partir de las 08:00 horas de este lunes 5 de enero, los estudiantes podrán conocer sus resultados para acceder a la educación superior.

Este lunes 5 de enero es un día esperado y clave para muchos jóvenes que ingresarán a la universidad en 2026, ya que durante esta jornada se darán a conocer los resultados de la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior).

Estos esperados resultados se podrán conocer desde las 08:00 horas a través de las páginas web de Mineduc y Demre, los cuales se pueden revisar a través del siguiente link.

Cabe señalar que el presidente Gabriel Boric y el ministro de educación Nicolás Cataldo, ya se contactaron con los estudiantes que obtuvieron puntaje máximo, y los invitaron a desayunar al palacio de La Moneda.

Admisión 2026: Fechas importantes para postulantes

A continuación te detallamos las distintas fechas y fases establecidas por el Demre para quienes formen parte del proceso de Admisión 2026:

Entrega de puntajes de la PAES 2025: 5 de enero de 2026, a las 08:00 horas.

5 de enero de 2026, a las 08:00 horas. Inicio de etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas.

5 de enero de 2026, a las 09:00 horas. Fin de etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, a las 13:00 horas.

8 de enero de 2026, a las 13:00 horas. Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, a las 12:00 horas.

Una vez entregados los resultados, quienes hayan sido seleccionados por un establecimiento educacional tendrán dos etapas para completar la respectiva matrícula: