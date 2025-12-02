 Admisión 2026: Conoce las etapas y fechas importantes después de rendir la PAES - Chilevisión
02/12/2025 08:57

Admisión 2026: Conoce las etapas y fechas importantes después de rendir la PAES

Tras la realización de la PAES 2025, los postulantes deben estar atentos a las siguientes fechas del proceso de admisión a la Educación Superior.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana se está llevando a cabo la realización de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, también conocida como PAES 2025.

El mecanismo establecido por el Ministerio de Educación y el Demre es clave para los miles de jóvenes y egresados de enseñanza media que desean ser parte del proceso de admisión universitaria 2026

Es por eso que la entidad educacional ya estableció las distintas fechas importantes para los postulantes una vez finalizada la rendición de la PAES.

Admisión 2026: Fechas importantes para postulantes 

A continuación te detallamos las distintas fechas y fases establecidas por el Demre para quienes formen parte del proceso de Admisión 2026: 

  • Entrega de puntajes de la PAES 2025: 5 de enero de 2026, a las 08:00 horas. 
  • Inicio de etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas. 
  • Fin de etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, a las 13:00 horas. 
  • Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, a las 12:00 horas. 

Una vez entregados los resultados, quienes hayan sido seleccionados por un establecimiento educacional tendrán dos etapas para completar la respectiva matrícula

  • Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026. 
  • Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026. 
