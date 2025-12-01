Admisión 2026: Este lunes inicia la rendición de la PAES 2025 con más de 300 mil inscritos - Chilevisión

Este lunes, martes y miércoles, los más de 300 mil inscritos podrán rendir las cinco pruebas para ser parte del proceso de admisión universitaria del próximo año.

Esta semana se llevará a cabo la rendición de la PAES 2025, paso clave para el proceso de admisión universitaria 2026.

Este año las más de 300 mil personas inscritas darán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), en las 203 sedes a lo largo y ancho de Chile este lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre.

La rendición de esta prueba permite postular a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Se trata de una prueba que mide competencias y no solo conocimientos. Este es la cuarta vez que se rinde esta nueva Prueba, y creemos que es de suma importancia avanzar hacia un sistema que permita que las y los postulantes, con las competencias necesarias, accedan a la educación superior”, destacó Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior.

Fechas y horarios de la PAES 2025

Lunes 1 de diciembre de 2025: 12:00 a 13:00 horas : Es el horario fijado para el reconocimiento de salas. 15:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) , la cual tendrá 55 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 20 minutos.

Martes 2 de diciembre de 2025: 09:00 horas : Prueba de Competencia Lectora, que constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 30 minutos. 15:00 horas : Prueba electiva de Ciencias , que constará de 80 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 40 minutos.

Miércoles 3 de diciembre de 2025:

09:00 horas : Prueba de Competencia Matemática 1 (M1) , la cual constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 20 minutos. 15:00 horas : Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales , que constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas



Fechas del Proceso de Admisión 2026