Admisión 2026: Este lunes inicia la rendición de la PAES 2025 con más de 300 mil inscritos - Chilevisión

Este lunes, martes y miércoles, los más de 300 mil inscritos podrán rendir las cinco pruebas para ser parte del proceso de admisión universitaria del próximo año.
Esta semana se llevará a cabo la rendición de la PAES 2025, paso clave para el proceso de admisión universitaria 2026.
Este año las más de 300 mil personas inscritas darán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), en las 203 sedes a lo largo y ancho de Chile este lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre.
La rendición de esta prueba permite postular a las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior.
“Se trata de una prueba que mide competencias y no solo conocimientos. Este es la cuarta vez que se rinde esta nueva Prueba, y creemos que es de suma importancia avanzar hacia un sistema que permita que las y los postulantes, con las competencias necesarias, accedan a la educación superior”, destacó Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior.
Fechas y horarios de la PAES 2025
- Lunes 1 de diciembre de 2025:
- 12:00 a 13:00 horas: Es el horario fijado para el reconocimiento de salas.
- 15:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), la cual tendrá 55 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 20 minutos.
- Martes 2 de diciembre de 2025:
- 09:00 horas: Prueba de Competencia Lectora, que constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 30 minutos.
- 15:00 horas: Prueba electiva de Ciencias, que constará de 80 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 40 minutos.
- Miércoles 3 de diciembre de 2025:
-
- 09:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), la cual constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 20 minutos.
- 15:00 horas: Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales, que constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas
Fechas del Proceso de Admisión 2026
- Entrega de puntajes PAES: 5 de enero de 2026 (08:00 hrs.)
- Etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026 (09:00 hrs.) hasta el 8 de enero de 2026 (13:00 hrs.)
- Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026 (12:00 hrs.)
- Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.
- Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.