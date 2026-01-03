Pdte. Boric condena ataques en Venezuela: “La crisis debe resolverse mediante el diálogo” - Chilevisión

Este sábado, el presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para referirse a los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, lo que causó durante la madrugada la caída del régimen.

A través de X, el mandatario indicó que como Gobierno "expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela", que incluyó bombardeos a algunas zonas del país.

Lo hizo, además, haciendo un llamado "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país" caribeño.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", continuó.

Finalmente, el jefe de Estado reflexionó y sostuvo que "la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera".