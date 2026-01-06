 “Vi su dedicación”: La historia del profesor que convirtió a joven de Mulchén en puntaje nacional - Chilevisión
06/01/2026 20:24

“Vi su dedicación”: La historia del profesor que convirtió a joven de Mulchén en puntaje nacional

A través de clases extras, Jaime Molina preparó durante todo el año a Felipe Linconao, alumno del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo que obtuvo la máxima distinción en Matemáticas.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Una emotiva historia acaparó las miradas tras los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Se trata de Felipe Linconao, primer puntaje nacional de la comuna de Mulch´wn.

El joven obtuvo distinción máxima en la prueba de Matemáticas, siendo invitado por el presidente Gabriel Boric al tradicional desayuno en La Moneda.

Este importante logro lo obtuvo gracias a las clases extras impartidas por Jaime Molina, profesor del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo, donde estudia el futuro estudiante universitario.

"Mi familia no tenía dinero para un preuniversitario y él me dio esa posibilidad", señaló Linconao en entrevista con CHV Noticias.

La emoción de profesor que preparó a puntaje nacional

A través de Instagram, Molina manifestó su emoción por el increíble desempeño de su alumno en este proceso.

"Vi la dedicación de Felipe y sólo puedo decir que se ganó cada uno de los reconocimientos que hoy tiene", afirmó en una publicación dedicada al joven estudiante.

"Sin duda que es un tremendo logro para él y un gigantesco orgullo para nosotros como sus profesores", agregó.

Además de los elogios del docente, el presidente Gabriel Boric también respondió a una publicación del liceo de Felipe.

"Qué orgullo para Mulchén, Felipe! Un abrazo para ti, tu mamá, tu papá que se enteró último, a tu profe Jaime y al Liceo Bicentenario Nuevo Mundo. ¡Felicitaciones de nuevo!", comentó el mandatario.

Cabe mencionar que Jaime Molina, docente que preparó al puntaje nacional de Mulchen, fue reconocido como el Profesor Bicentenario 2025.

En la premiación fue destacado por su proyecto Campeonato de Matemáticas, estrategia que justamente transformó la preparación de la PAES en el liceo donde trabaja.

