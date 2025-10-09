Encuentran cuerpo en Río Bueno: Correspondería a joven que desapareció a mediados de septiembre - Chilevisión

La presunta víctima lleva más de 20 días desaparecido, ya que la última vez que se lo vio, fue la tarde del 14 de septiembre cuando se metió a las aguas del cauce para nadar.

Este jueves se encontró un cadáver en el cauce del río Bueno, región de Los Ríos, donde de acuerdo a las diligencias de Fiscalía, el cuerpo correspondería a Gonzalo Carrillo Carrillo.

Cabe señalar que el joven de 20 años lleva más de 20 días desaparecido, ya que la última vez que se lo vio fue la tarde del 14 de septiembre cuando se metió a las aguas del mencionado río para nadar.

Durante esta fecha se ha desplegado en el sector un importante operativo de búsqueda y de rastreo que contempló un tramo de cerca 30 kilómetros en el sector.

Tras el hallazgo, al lugar llegaron la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal y el fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, quien incluso solicitó apoyo de la Armada de Chile y la incorporación de equipos de las municipalidades de La Unión y de San Pablo.

Gonzalo Carrillo había regresado hace unos meses a Chile

Radio Bío Bío informó que Gonzalo es padre de un niño de 2 años, y gran parte de su vida estuvo en Argentina, donde hace solo cinco meses retornó a territorio nacional.

La presunta víctima es el mayor de cuatro hermanos y amante del fútbol, de hecho, jugó en un club de Comodoro Rivadavia en el sur de Argentina, donde está su pareja y el hijo de ambos.