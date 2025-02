"En un momento una ola...": Tía de joven argentina ahogada en Ritoque dio dramático testimonio

La familiar de la víctima señaló que el helicóptero de la Armada actuó rápido y rescató a la mejor, pero debieron esperaron una hora y media a que llegara la ambulancia.

Conmoción e impacto existe en la región de Valparaíso luego del lamantable fallecimiento de una menor de 14 años y de nacionalidad argentina en una playa de Ritoque, comuna de Quintero.

La menor estaba junto a otros dos primos en una playa que no es apta para el baño y que no cuenta con salvavidas, cuando los tres fueron arrastrados mar adentro y donde solo ella no pudo salir.

Finalmente y tras minutos de angustia y desesperación, un helicóptero de la Armada rescató a la niña y tras los primeros auxilios en la arena, se constató que tenía signos vitales y fue traslada hasta el hospital Gustavo Frike de Viña del Mar. Sin embargo, horas después se constató su muerte luego de sufrir paros cardiorespiratorios.

Dramático testimonio de familiar de la víctima

En el hospital de la Ciudad Jardín la tía de la menor conversó con la prensa y explicó lo sucedido en aquella fatal jornada del martes en la tarde.

"En un momento una ola la llevó hasta la mitad, empezamos a pedir ayuda y después ya no estaba, solamente le veíamos los brazos y no podíamos entrar al agua, no nos dejaron, era verla como se nos estaba yendo, como se nos estaba muriendo", afirmó la familiar.

Por último, agegó: "Mis hijos saben nadar y lograron salir, pero ella no, el helicóptero la saco rápido, pero estuvimos una hora y media esperando una ambulancia".