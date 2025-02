Tragedia en Ritoque: Turista argentina de 14 años muere tras ser arrastrada mar adentro - Chilevisión

Una tragedia ocurrió el pasado martes 12 de febrero, donde en circunstancias que aún son investigadas, una joven argentina de 14 años murió luego de ser rescatada desde una playa de Ritoque, comuna de Algarrobo, región de Valparaíso.

Resulta que tres menores, la víctima y dos primos, fueron arrastrados mar adentro por una fuerte ola, donde dos jóvenes lograron salir, pero la niña no, ya que aparentemente no sabía nadar.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Al no ser una playa apta para el baño, debido a que es parte del borde costero de Quintero, la zona ni siquiera cuenta con salvavidas. Por esta razón, al lugar llegó un helicóptero de la Armada, que luego de unos minutos la lograron sacar del agua y en la playa se le realizaron las primeras reanimaciones.

Luego la menor fue traslada hasta el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde llegó con signos vitales. Sin embargo, con el paso de las horas sufrió varios paro cardiorespitarorios que provocaron su muerte.

Dramático testimonio de tía de la menor

"En un momento una ola la llevó hasta la mitad, empezamos a pedir ayuda y después ya no estaba, solamente le veíamos los brazos y no podíamos entrar al agua, no nos dejaron, era verla como se nos estaba yendo, como se nos estaba muriendo", partió declarando la tía de la víctima.

"Mis hijos saben nadar, pero ella no, el helicóptero la sacó rápido, pero estuvimos una hora y media esperando una ambulancia", agregó.

A la espera de que el cuerpo sea entregado por parte del SML, su familia pide ayuda para poder repatriar sus restos y realizan una campaña solidaria para poder reunir los cerca de tres millones de pesos que necesitan.