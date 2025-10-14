 “Me excedí”: La crucial pregunta de JC Rodríguez que hizo en vivo al “pistolero de Laguna Verde” - Chilevisión
14/10/2025 13:34

El “pistolero de Laguna Verde” enfrentó en vivo crucial pregunta de JC Rodríguez: “Me excedí”

Alfonso Vega dio su versión de lo ocurrido en el matinal Contigo en la Mañana y descartó que haya cometido amenazas usando un arma de fuego.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Alfonso Vega, empresario acusado de amenazar con una pistola a un hombre en Laguna Verde, rompió el silencio tras la difusión del video en el que amedrenda a un trabajador.

El hombre fue entrevistado en el matinal Contigo en la Mañana, donde explicó su actuar e hizo una autocrítica, para luego aclara que no se utilizó un arma de fuego

Julio César Rodríguez le consultó "¿qué me puede decir de esta escena donde esta violentando a una persona con una pistola?".

“No te voy a decir que tengo un genio muy pasivo. Tengo mi genio y sale en el video, pero delicuente no soy”, expuso. 

El denominado “pistolero de Laguna Verde” señaló que todo se trató de una respuesta a los insultos que estaba recibiendo: “Si yo actué de esa manera, pido disculpas públicas a esa persona, a lo mejor me excedí un poco”.

“Pistolero de Laguna Verde” descartó uso de armas de fuego

Según a versión que dio Alfonso Vega, el arma que utilizó en las imágenes donde aparece amenazando a un trabajador “no es una pistola de fuego, es un arma de aire comprimido”.

A mí se me nubló todo. Yo andaba de compras con un trabajador, llego y este señor me estaba sacando un saco de comida que tenía en la entrada”, resultó siendo una especie de broma pues lo que en realidad estaba haciendo era descargar material para una obra.

Sobre su actuar, reconoció que me excedí, pero nunca estuvo en riesgo su vida porque esa pistola no es de fuego”.

Asimismo recalcó que, aunque no acostumbra a utilizar armas de fuego para cometer amenazas, “siempre he defendido mi territorio”.

