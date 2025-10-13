VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde - Chilevisión

La víctima llegó hasta la propiedad del individuo para descargar unas cerámicas. Ante su negativa de llevarlas al fondo del terreno, el empresario comenzó a agredirlo de forma verbal y lo amenazó con una pistola.

Indignación en Laguna Verde, región de Valparaíso, ha causado una violenta situación sufrida por un hombre que fue intimidado con una pistola mientras trabajaba haciendo repartos a domicilio.

El incidente ocurrió cuando la víctima llegó hasta la casa de un empesario de la zona para descargar cerámicas. En eso, el residente del domicilio inició un altercado al comenzar a gritarle, pues quería que dejara las cajas al fondo del terreno.

Pese a que explicó las condiciones de la entrega, el morador comenzó a insultarlo con fuertes epítetos que incluso hicieron alusión a su nacionalidad: “¡Con..., extranjero c..., hacen lo que quieren!”, gritó.

En el video que captó el ataque también se observa que el sujeto portaba un arma de fuego, misma con la que amenazó a otro trabajador que se sumó en defensa de su compañero.

La primera víctima, el hombre que realizó el reparto, fue hasta sus redes sociales para denunciar el incidente: "El día de hoy fui agredido por esta persona con un arma de fuego. Mi pioneta fue lastimado físicamente por la persona. Este tipo no está bien, es un lunático".

"Llegó agresivo, yo solo iba a entregar un pedido ya que trabajo para transporte. Tengan cuidado los colegas que entregan en su local", advirtió a través de Facebook.

Vecino advierte antecedentes por eventual secuestro

El matinal Contigo en la Mañana, espacio donde se difundió el caso, conversó con un vecino que entregó antecedentes que darían nuevas luces sobre el acusado que fue detenido por Carabineros tras el altercado.

“En reiteradas oportunidades hemos visto cómo maltrata a sus trabajadoras e incluso su mujer las trata con garabatos e improperios”, relató Camilo.

Por si fuera poco, dio a conocer que "tiene una denuncia por secuestro de hace menos de un mes", que fue presentada por uno de sus trabajadores.

"Esta persona quiso renunciar por su agresividad, no le gustó, así que le pegó con un palo en la calle". Luego, añadió sobre el supuesto caso, el agresor "lo subió (al trabajador) arriba del auto y lo obligó a que le terminara un trabajo".