Familia de detenido en Puente Alto acusado de robar celulares, denunció golpiza de guardias - Chilevisión

Un confuso incidente ocurrió al interior del colegio San Carlos de Aragón en la comuna de Puente Alto. Un hombre fue acusado de robar celulares al interior del recinto, siendo detenido por guardias municipales.

Luego de la detención, la familia del sujeto aseguró que es inocente y que se aplicó fuerza innecesaria al momento de ser retenido, instancia en la que además habrían utilizado gas piminenta en su contra.

Versiones cruzadas

En paralelo, el municipio informó que el hombre, aparentemente, se habría asustado al creer que lo multarían al presenciar una fiscalización fuera del establecimiento.

Posteriormente habría tenido una discusión con los inspectores municipales e incluzo les lanzó una botella de vidrio.

Al intentar darse a la fuga, fue detenido al interior del local de votación.