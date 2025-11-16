Insólito: Registran cabinas sin cortina que afectan secreto del voto en local de Puente Alto - Chilevisión

Un equipo de CHV Noticias registró la compleja situación que se está viviendo al interior del colegio Alicante del Sol en Puente Alto.

Los cientos de votantes que están llegando a sufragar se han encontrado con una extensa aglomeración y una preocupante falta de privacidad al momento de ingresar a las cámaras secretas.

Registran cámaras secretas sin cortina en local de Puente Alto

En las imágenes captadas por CHV Noticias se puede ver cómo las personas ingresan a la cabina sin una cortina que cierre la cámara, permitiendo que quienes transiten por detrás puedan mirar sin inconveniente.

Los delegados del establecimiento señalaron que fue la municipalidad la que entregó las cabinas y las armó en esas condiciones.