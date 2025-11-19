 VIDEO | El desafiante gesto de Jere Klein en plena formalización por tráfico de drogas - Chilevisión
¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023 Así es el lugar exacto del circuito "O" donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas "Me volví una rehén": El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí
19/11/2025 13:51

El desafiante gesto de Jere Klein en formalización por tráfico de drogas: Quedó con una medida cautelar

El cantante urbano quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, pero lo que llamó la atención fue su actuar durante la audiencia en donde estuvo permanentemente riendo y haciendo gestos de burlas ante las cámaras.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este miércoles se realizó la audiencia de formalización en contra de Jeremías Tobar, conocido artísticamente como Jere Klein, quien quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, luego de que fuera de detenido por microtráfico de drogas.

El artista urbano fue trasladado hasta la 44° Comisaría de Lo Prado, luego de que, tras un control de Carabineros mientras conducía su auto en la Villa Santa Anita, se le descubriera distintos tipos de droga y $1.900.000 en efectivo. 

Sumado a eso, se determinó que el joven de 19 años no portaba su licencia de conducir y vecinos reportaron que circulaba a alta velocidad, realizando temerarias maniobras con su vehículo de alta gama marca Mercedes Benz.

Desafiante gesto de Jere Klein 

Jere Klein fue formalizado por microtráfico de drogas bajo la Ley 20.000 luego de que se le encontraran 23 comprimidos de clonazepam, 2.5 gramos de ketamina y otra sustancia que queda por determinar. 

Pero lo que llamó la atención fue que el artista urbano estuvo constatemente riéndose durante la audiencia sin prestar atención a lo que decía la jueza, mientras hacía gestos y burlas a las cámaras.

Posteriormente, a la salida de tribunales, el cantante fue escoltado por un grupo de familiares amigos y cercanos que le abrieron paso agrediendo a los medios que estaban dispuestos en el lugar. 

