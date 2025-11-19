“Ella me enseñó cómo amar”: La despedida de pareja de chilena que murió atropellada en EE.UU. - Chilevisión

Trevor Huffman dedicó un desgarrador texto en su cuenta de Instagram en memoria de su pareja, la docente universitaria chilena Natalia Duque-Wilckens, quien murió tras ser atropellada en Carolina del Norte.

"Estoy perdido ahora mismo. Pero los quiero a todos". Con esas palabras Trevor Huffman despidió a Natalia Duque-Wilckens, docente de 41 años y de nacionalidad chilena, quien fue su pareja antes de morir atropellada en Estados Unidos.

El hombre partió el mensaje agradeciendo el apoyo de sus cercanos en este difícil momento. "Sepan que su amor por ustedes era real. Más real que cualquier cosa", expresó en su cuenta de Instagram.

Además del texto, compartió diversos registros de momentos que pasaron juntos. "Ella me enseñó cómo amar. Ella me enseñó lealtad. Ella me mostró lo que significa amar incondicionalmente", agregó.

Por último, Huffman hizo una sentida solicitud tanto a sus seres queridos como a los de la chilena: "Por favor, mantengan vivo su espíritu en todo lo que hagan. Les prometo que yo lo haré", pidió en la red social.

El sujeto, un destacado deportista y entrenador de basketball, también anunció que busca crear la beca Natalia Duque-Wilckens para "los futuros estudiantes apasionados, brillantes, curiosos y desinteresados, en su nombre, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte".

Quién era la chilena que murió atropellada en EE.UU.

Natalia fue una docente y veterinaria de profesión. Era profesora asistente en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State) y tenía títulos de posgrado de la Universidad de Chile y la Universidad de California.

Murió el pasado 12 de noviembre en el estado de Carolina del Norte al ser atropellada cerca del campus donde trabajaba por un joven de 19 años, quien fue detenido y acusado de homicidio involuntario con vehículo y de no ceder el paso.

La misma universidad expresó su pesar por el deceso: "Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra colega. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Estamos brindando apoyo y recursos a los miembros de nuestra comunidad afectados por esta pérdida".