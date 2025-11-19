Conmoción por muerte de veterinaria chilena en EEUU: Fue atropellada por camioneta en paso peatonal - Chilevisión

La víctima, identificada como Natalia Duque-Wilckens, trabajaba como docente en una prestigiosa universidad estadounidense. A través de redes sociales, su pareja la despidió con un emotivo mensaje.

Una chilena de 41 años identificada como Natalia Duque-Wilckens murió el pasado 11 de noviembre tras ser atropellada por un conductor en Raleigh, en Estados Unidos.

La víctima era una destacada médica veterinaria de la Universidad de Chile, quien trabajaba en el país norteamericano como profesora asistente del Departamento de Ciencias Biológicas de North Carolina State University.

A través de Instagram, Trevor Huffman, pareja de la profesional, publicó un sentido mensaje en memoria de la mujer.

"Estoy perdido en este momento. Pero los quiero a todos. Ella me enseñó a amar. Ella me enseñó lealtad. Ella me mostró qué significa amar de forma incondicional", escribió Huffman.

Atropello terminó con la vida de chilena en EEUU

El fatal atropello ocurrió cuando la chilena cruzó una calle cercana al campus de la universidad en que trabajaba.

Según consignó LUN, un joven de 19 años giró en una camioneta Ford sin ceder el paso y la golpeó. Producto de las heridas, fue trasladada al hospital y falleció.

El conductor, identificado como Jack Etheridge, fue detenido por la policía estadounidense acusado de homicidio culposo por vehículo motorizado y por no respetar el paso peatonal.

Conmoción por muerte de investigadora chilena en EEUU

La muerte de Natalia ha generado reacciones a nivel académico y profesional. El Instituto Alemán de Frutillar, por ejemplo, publicó un emotivo mensaje de despedida.

El establecimiento destacó a la investigadora como "esposa, hija, hermana, nieta, tía, amiga, compañera, artista y científica creativa, mentora cariñosa y luchadora incansable por el cambio".

Asimismo, sus colegas en Estados Unidos la recuerdan como una profesional rigurosa y mentora que impulsó diversos proyectos relacionados con la ansiedad social, autismo y respuestas neuroinmunes.