Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas - Chilevisión

Durante el tradicional evento de Fiestas Patrias, un centenar de personas fueron víctimas de robos de celulares. Sin embargo, tras rápidos operativos policiales, se recuperaron varios aparatos sustraídos.

La tradicional Pampilla de Coquimbo convocó a más de 700 mil personas durante estas Fiestas Patrias. Sin embargo, en medio de los jolgorios, también se registraron hechos delictuales en medio de las celebraciones.

Se trata de diversos robos, principalmente de celulares, que afectaron a varios asistentes de la fiesta dieciochera, entre ellas la diputada Nathalie Castillo (PC).

Según consignó LUN, la parlamentaria asistió al evento el pasado sábado 20 de septiembre, donde sufrió la sustracción de su equipo, al igual que centenares de personas que denunciaron sus casos ante Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Gracias al trabajo de la @PDI_CHILE BICRIM de #Coquimbo por despliegue y operativo para encontrar diversos equipos hurtados durante Fiestas Patrias en la #Pampilla. En tiempo récord lograron incautar varios dispositivos desde donde además se realizaron delitos bancarios. Mi… pic.twitter.com/wvrynwEOG4 — Diputada NatiCastillo💕 #NoADominga 🌱 (@naticastillo_r) September 21, 2025

Caen bandas que robaban celulares en la Pampilla