Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas - Chilevisión

Funcionarios de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, lideraron un operativo que permitió el hallazgo de más de 30 celulares, entre los que se encontraba el aparato electrónico de la diputada Castillo.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Coquimbo llegaron hasta un domicilio en avenida Costanera gracias al sistema de geolocalización, siendo detenidos un hombre de 22 años y una mujer de 32.
En la jornada anterior, Carabineros informó la detención de otra banda dedicada al hurto de celulares en la Pampilla. En esa oportunidad fueron cinco sujetos, todos de nacionalidad extranjera, quienes fueron sorprendidos con 47 móviles sustraídos.
Gracias a diligencias realizadas por nuestros 👮♂️ de la SIP 2º Comisaría #Coquimbo, se logró desbaratar una cuarta banda dedicada al robo de celulares en #LaPampilla. Esta vez fueron cinco los detenidos, cuatro Colombianos y un Peruano, y 47 celulares recuperados. #OrdenYPatria pic.twitter.com/RTAjPbg3ky— Carabineros Región de Coquimbo (@CarabCoquimbo) September 20, 2025