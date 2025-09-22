 Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas - Chilevisión
22/09/2025 09:18

Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas

Durante el tradicional evento de Fiestas Patrias, un centenar de personas fueron víctimas de robos de celulares. Sin embargo, tras rápidos operativos policiales, se recuperaron varios aparatos sustraídos.

La tradicional Pampilla de Coquimbo convocó a más de 700 mil personas durante estas Fiestas Patrias. Sin embargo, en medio de los jolgorios, también se registraron hechos delictuales en medio de las celebraciones.

Se trata de diversos robos, principalmente de celulares, que afectaron a varios asistentes de la fiesta dieciochera, entre ellas la diputada Nathalie Castillo (PC).

Según consignó LUN, la parlamentaria asistió al evento el pasado sábado 20 de septiembre, donde sufrió la sustracción de su equipo, al igual que centenares de personas que denunciaron sus casos ante Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Caen bandas que robaban celulares en la Pampilla

Funcionarios de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, lideraron un operativo que permitió el hallazgo de más de 30 celulares, entre los que se encontraba el aparato electrónico de la diputada Castillo.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Coquimbo llegaron hasta un domicilio en avenida Costanera gracias al sistema de geolocalización, siendo detenidos un hombre de 22 años y una mujer de 32.

En la jornada anterior, Carabineros informó la detención de otra banda dedicada al hurto de celulares en la Pampilla. En esa oportunidad fueron cinco sujetos, todos de nacionalidad extranjera, quienes fueron sorprendidos con 47 móviles sustraídos.

