VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla - Chilevisión

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que un hombre se acercó al mandatario para entregarle una pintura hecha con sus manos.

El presidente Gabriel Boric encabezó el lunes la inauguración de la tradicional Pampilla de Coquimbo, donde fue sorprendido por un artista con un especial regalo.

A través de redes sociales, se viralizaron varios registros del momento en que un hombre se acercó al mandatario para entregarle una pintura.

La obra, realizada por el joven coquimbano Fabio Ángel, retrató una fotografía del jefe de Estado junto a su pequeña hija Violeta.

El gesto sorprendió al jefe de Estado, quien se devolvió para darle las gracias y plasmar el momento con una selfie.

Habla artista que emocionó al pdte. Boric en La Pampilla

En entrevista con radio Guayacán FM, Fabio detalló que el cuadro fue realizado ese mismo día con pintura acrílica.

"La idea surgió de repente, en la hora de almuerzo. Estaba hablando con una prima y a ella le surgió la idea de que podía regalarle un cuadro", declaró.

Junto a esto, agregó que "fue todo tan repentino, empecé a pintar a las 2 de la tarde y a las 4 ya estaba listo".

Posteriormente, el artista se trasladó hasta el sector de la Pampilla para entregarle el obsequio al mandatario.

Revisa los registros acá: