“Lo hace mejor que yo”: Pdte. Boric se tomó con humor imitación viral de niño - Chilevisión

El mandatario vio con buenos ojos el comentando video viral de unos alumnos en Concepción.

El presidente Gabriel Boric usó sus redes sociales para reaccionar con humor a un video viral de una imitación suya hecha por alumnos de un colegio de Concepción.

En concreto, mediante su cuenta de Instagram, el mandatario dejó un comentario celebrando la publicación.

El registro muestra una recreación —hecha por estudiantes del Colegio San Agustín de Concepción— de la llegada del jefe de Estado a la Parada Militar.

En él, se muestra a un niño caracterizado como Boric, con traje y banda presidencial, a bordo de un auto a pilas. Aparece, además, para luego sentarse frente a todos en el acto.

La reacción del pdte. Boric

El presidente Boric se tomó con humor el 'homenaje' y reaccionó dejando un comentario en la publicación del usuario MemezXBoric.

"¡Notable! Lo hace mejor que yo. Un abrazo a toda la comunidad escolar", escribió.