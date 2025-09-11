 “Democracia siempre”: Pdte. Boric valoró condena de 27 años de cárcel para Jair Bolsonaro - Chilevisión
11/09/2025 20:30

“Democracia siempre”: Pdte. Boric valoró condena de 27 años de cárcel para Jair Bolsonaro

El mandatario chileno expresó sus "respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables".

Publicado por CHV Noticias

El presidente Gabriel Boric reaccionó este jueves a la condena a 27 años de cárcel contra el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado en ese país.

A través de su cuenta de X, Boric expresó sus "respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida".

Luego, la autoridad chilena cerró el mensaje con la frase: "Democracia siempre".

La condena contra Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado este jueves a 27 años de cárcel por haber intentado realizar un golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con el sitio Globo, 24 años y 9 meses serán cumplidos en prisión en vista de los delitos que requieren un régimen cerrado, mientras que 2 años y 9 meses serán de detención, los que podrá cumplir en un régimen semiabierto o abierto.

Esta misma jornada, el Supremo Tribunal alcanzó una mayoría que permitió acreditar los siguientes delitos: tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

