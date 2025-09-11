Justicia de Brasil alcanza mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por intentó de golpe de Estado en 2022 - Chilevisión

El exmandatario que gobernó el país desde 2019 a 2022 está acusado, junto a otras siete exautoridades, de haber conspirado para desmantelar el régmen democrático tras su derrota electoral.

El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de tres votos que dio paso a una histórica condena contra el expresidente de de ese país, Jair Bolsonaro, por liderar un intento de golpe de Estado tras las eleciones de 2022.

Los votos, de un total de cinco, fueron emitidos por los siguientes cargos: tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

"Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal", dijo una de las juezas durante su exposición de esta jornada.

Con este fallo, Bolsonaro se convierte en el primer presidente en la historia de Brasil en ser condenado por intento de golpe de Estado. Hoy cumple arresto domiciliario.

Enfrenta hasta 40 años de cárcel

Si bien insistió en su inocencia durante el proceso judicial y todavía puede apelar al dictamen ante el pleno de la corte, el exmandatario podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, de acuerdo con la Fiscalía.

En esa línea, si es que decide apelar a la condena, el pleno del tribunal no juzgaría todo el caso, sino que revisaría puntos específicos como contradicciones en la sentencia o interpretaciones legales, de acuerdo con CNN en Español.

Además de Bolsonaro, otros siete altos asesores y exministros fueron juzgados por, según los fiscales, actuar como el "centro neurálgico" de una organización criminal que buscaba desmantelar el régmin democrático.