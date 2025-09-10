Expectación por inminente veredicto contra Jair Bolsonaro: Arriesga más de 40 años de cárcel - Chilevisión

El juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de estar detrás de un presunto intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, podría tener su fin esta semana.

Y es que dos de los cinco jueces de la Corte Suprema de ese país ya emitieron sus votos y lo hicieron a favor de condenar al exmandatario por golpismo.

El letrado y relator del caso, Alexandre de Moraes, afirmó que "no hay ninguna duda" de que Bolsonaro intentó anular el triunfo electoral de Lula en 2022, buscando "perpetuarse en el poder".

Según Agencia EFE, fue tras cinco horas de exposición que de Moraes comunicó su decisión, argumentada por las pruebas que Fiscalía recogió.

Flavio Dino, otro juez de la Corte Suprema y exministro de Justicia de Lula, también acompañó el voto.

La sesión fue suspendida hasta este miércoles 10. En las próximas horas deberán comunicar sus decisiones Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, los tres magistrados que quedan.

VER MÁS SOBRE BRASIL

Recién tras confirmarse el dictamen se podrá conocer una eventual condena contra Jair Bolsonaro. Y, aunque desde la Corte se abstuvieran de fijar una cifra, por los cargos imputados arriesga cerca de 43 años de prisión.

Se espera que este viernes 12 de septiembre se dé a conocer el veredicto.