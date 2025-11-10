 Defensa alegó psicosis: Acusado de matar a su tía en Ñuñoa será sometido a exámenes psiquiátricos - Chilevisión
10/11/2025 19:32

Defensa alegó psicosis: Acusado de matar a su tía en Ñuñoa será sometido a exámenes psiquiátricos

El proceso judicial quedó en suspenso a espera del resultado del informe tras la internación provisoria del hombre de 31 años.

Publicado por Fernanda Valdenegro

En internación provisoria quedó el hombre de 31 años acusado del crimen de su tía, una mujer de 61 años, en la comuna de Ñuñoa

De acuerdo con lo recogido por personal policial, el hecho ocurrió cuando el sujeto protagonizó un altercado en la vía pública cerca de las 22:00 horas de ayer y fue retenido por seguridad municipal. 

Sin embargo, en ese momento apareció la víctima, quien se identificó como su tía, dijo que se haría cargo y lo llevó a su departamento, ubicado en la Villa Olímpica, donde vecinos informaron de ruidos cerca de las 4 de la mañana. 

Al momento en que Carabineros llegó al lugar, encontraron a la víctima fallecida y detuvieron al hombre, quien mantenía antecedentes previos por violencia intrafamiliar, aunque no directamente a su tía.

Defensa de imputado alegó psicosis

La tarde de este lunes se realizó la audiencia de control de detención del sujeto de 31 años, donde se decretó su internación provisoria. 

“La defensa pidió la suspensión del procedimiento en los términos del artículo 458 del código procesal penal, atendiendo que existen distintos antecedentes que dicen relación con la inimputabilidad del imputado que tenía algún tipo de psicosis, y que eso habría sido el motivo por el cual ocurrieron los hechos”, detalló Félix Rojas,  Fiscal de Flagrancia Oriente.

“La magistrado estuvo de acuerdo con la defensa en cuanto a la posibilidad de suspensión  del procedimiento y la fiscalía solicita la internación provisoria del imputado, por lo cual la magistrado también estuvo de acuerdo y así lo decretó”, expuso. 

Dado lo anterior, “el procedimiento se suspende a la espera del resultado del informe de la institución respectiva que diga relación con las facultades mentales del imputado en cuanto a si es inimputable y si es peligroso para sí o para terceros”.

