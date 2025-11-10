Hombre acusado de asesinar a su tía en Ñuñoa tenía antecedentes por violencia intrafamiliar - Chilevisión

Carabineros entregó nuevos antecedentes tras el crimen de una mujer de 61 años presuntamente a manos de su sobrino en la comuna de Ñuñoa. "Se logra la detención de un sujeto de 31 años, quien habría sido el autor del homicidio que afectó a su tía. Él mantenía antecedentes por violencia intrafamiliar, no directamente a su tía, pero sí tenía estos antecedentes. En un primer momento el detenido estaba bajo efectos de sustancias y se harán diligencias para saber qué sustancias", indicó el Comandante de Carabineros Pedro Olguín.