“Cómo dejaron…”: Vecinos entregan nuevos antecedentes del crimen de mujer de 61 años presuntamente a manos de su sobrino - Chilevisión

10/11/2025 15:25

“Cómo dejaron…”: Vecinos entregan nuevos antecedentes del crimen de mujer de 61 años presuntamente a manos de su sobrino

Impacto existe en Ñuñoa por el crimen de una mujer de 61 años presuntamente a manos de su sobrino. De acuerdo a lo informado, el sujeto habría protagonizado un altercado en la vía pública cerca de las 22:00 horas y fue retenido por seguridad municipal. Sin embargo, en ese momento apareció la víctima, quien se identificó como su tía y dijo que se haría cargo y lo llevó a su departamento. Vecinos entregaron testimonios de lo sucedido. "Cerca de las 4 de la mañana se escucharon ruidos, como que rompieron un vidrio. Una vecina y un vecino intentaron ayudarla, no pudieron y ellos lamentablemente vieron lo que pasó, están afectados", mientras que otra persona afirmó: "Lo único que nos enteramos anoche es que llevaba como una semana viviendo con ella. Si estaba violento (luego de la detención), nosotros nos preguntamos como dejaron que se fuera con una persona adulta, de tercera edad". 

