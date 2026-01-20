 De la DC al gobierno de Republicanos: Ximena Rincón, la ministra de Energía de José Antonio Kast - Chilevisión
20/01/2026 22:04

De la DC al gobierno de Republicanos: Ximena Rincón, la ministra de Energía de José Antonio Kast

Ximena Rincón fue nombrada ministra de Energía en el gabinete de José Antonio Kast, marcando un nuevo hito político: una exfigura de la centroizquierda llega a un gobierno de derecha.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, Ximena Rincón fue nombrada ministra de Energía de cara al gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Esto en medio del anuncio oficial del gabinete con el que el fundador del Partido Republicano ingresará a La Moneda el próximo 11 de marzo para iniciar lo que él mismo ha llamado "un gobierno de emergencia".

La presidenta de Demócratas ya había manifestado su apoyo a Kast en periodo de campaña, y hoy marca un hito en el panorama político chileno: la entrada de una figura históricamente asociada a la centroizquierda en un gabinete encabezado por ideas de derecha.

Quién es Ximena Rincón, la futura ministra de Energía

Abogada de profesión, Ximena Rincón nació el 5 de julio de 1967 en Concepción, en el núcleo de una familia vinculada al mundo político y de las comunicaciones: es hermana del exdiputado Ricardo Rincón y de la periodista Mónica Rincón

Su trayectoria política comenzó desde joven. A sus 14 años se integró a la directiva juvenil del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y participó en actividades de oposición a la dictadura de Augusto Pinochet

Entre 1998 y 2000 fue vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Durante las décadas siguientes, Rincón formó una amplia carrera en la administración pública y al interior del Congreso.

Fue superintendenta de Seguridad Social e intendenta de la Región Metropolitana bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), y dos veces ministra en el segundo periodo de Michelle Bachelet (2014-2018), primero en la Secretaría General de la Presidencia y luego en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Su paso por el Congreso marcó otro capítulo entre sus designaciones ministeriales: fue elegida senadora por la Región del Maule en 2009, reelecta en 2017, y llegó a desempeñarse como presidenta del Senado entre agosto de 2021 y marzo de 2022, una posición de alta visibilidad en la política chilena.

Su salida de la Democracia Cristiana, en 2022, marcó un punto de inflexión en su carrera. Tras casi cuatro décadas de militancia, Rincón renunció al partido en medio de tensiones internas y posteriormente participó en la fundación del partido Demócratas, con un discurso centrado en el orden institucional, el crecimiento económico y una posición crítica hacia la administración del presidente Gabriel Boric.

Un tránsito político que hoy tiene una nueva escala con su llegada al gabinete de Kast.

