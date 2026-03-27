El chileno fue condenado por tercera vez por el asesinato de la japonesa Narumi Kurosaki en Francia, sin embargo aún tiene chances de evadir la cárcel. ¿Qué viene ahora para el chileno? Acá los detalles.

Tras 10 años del crimen, Nicolás Zepeda fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kuorsaki el jueves 26 de marzo, pese a que la fiscalía francesa solicitaba 30 años y en los dos juicios anteriores los fallos apuntaron a 28 años de cárcel.

Roberto Cox, el enviado especial de CHV Noticias a Lyon para seguir el tercer juicio contra el chileno, detalló las implicancias y diferencias entre la condena que recibió la ex pareja de la japonesa en Francia.

¿Qué viene ahora para Zepeda?

De acuerdo al periodista, Zepeda debe pasar por ley entre 18 años en prisión -que se pueden extender hasta a 22 años si así lo estima la justicia- antes de poder pedir algún tipo de beneficio.

Sin embargo, hay algunos atenuantes: Él ya ha estado 6 años en la cárcel desde que llegó después de ser extraditado de Chile por el crimen de Narumi, es decir después de 12 años recién podría evaluar algún tipo de beneficio.





Otra duda que surge tras el veredicto del tribunal es si podrán nuevamente apelar al resultado, tal como lo advirtió su defensa. Y la respuesta es sí.

Los abogados de Nicolás Zepeda pueden presentar un recurso ante el Tribunal de Casación, el que “no tiene que decidir si Nicolás es culpable o inocente, simplemente tiene que decidir si es que durante el juicio hubo algún error de procedencia”.

“Y eso es lo que da la posibilidad de que se haga un procedimiento por algún eventual vicio jurídico que permitiera establecer que hubo una falla en ese juicio para anular la segunda condena y luego dar pie a una nueva instancia”, añadió Cox.

Eso fue justamente lo que ocurrió en 2023: “Se pensaba que esa ida a la casación iba a ser un fracaso para los abogados de Nicolás Zepeda porque es muy difícil que la Casación acá acepte los recursos presentados por los abogados. Sin embargo, muy sorpresivamente, la Casación anuló el segundo juicio hecho en Vesoul y finalmente dio pie a la segunda condena”.





En esa ocasión, se produjo un tenso diálogo entre el presidente del jurado y la defensa del chileno en el segundo juicio, lo que fue presentado como un argumento para repetir todo el proceso por segunda vez.

Justamente esto es a lo que apunta la defensa en esta ocasión: “Es una decisión injusta. Vamos a ir a la Casación y haremos todo lo posible para que la inocencia se Zepeda sea reconocida”.

Cox añadió que el equipo del chileno informó que “percibieron algunas irregularidades”, pero que no las pueden comunicar de momento.