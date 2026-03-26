“Habría cambiado muchas cosas”: El arrepentimiento de expareja de Narumi Kurosaki tras recibir misterioso mail

Arthur Del Piccolo recordó en conversación con Roberto Cox en CHV Noticias la noche en que visitó la habitación de la joven japonesa en Besanzón, justo cuando ella habría estado con el chileno en el interior la noche que, se presume, fue la última con vida.

Arthur Del Piccolo, pareja de Narumi Kurosaki al momento de su desaparición, conversó con Roberto Cox previo al juicio de Nicolás Zepeda de este jueves, en donde se le declaró culpable del asesinato de la joven.

Recordando con pesar sus últimas interacciones con la víctima, le reveló al periodista de CHV Noticias el arrepentimiento que siente tras ir a ver a Narumi a la residencia universitaria, pero no ingresar a su habitación.





El arrepentimiento de expareja de Narumi Kurosaki

Luego de que Kurosaki no asistiera a clases y no supiera de ella, Arthur la visitó en la habitación, golpeó la puerta, pero no tuvo respuesta. Momentos más tarde, recibió un misterioso mail en donde la joven le decía que quería terminar su relación porque había conocido a otro hombre.

“Forma parte del arrepentimiento que tengo, no abrir la puerta, me detuve. Constaté que dio señales de vida con ese mail, no había razones para entrar y obtener indicios de dónde estaba”, le indicó Del Piccolo a Roberto Cox.

Tras recibir este mensaje, indicó: “Volví a mi casa con muchas emociones, incomprensiones, confusión, vergüenza, con enojo también, una mezcla de emociones difíciles de comprender”.





Pese a lo que decía el mail, a Arthur le pareció extraño que se comunicara por ese medio. “Nunca intercambiamos mails, tenemos al menos tres canales de comunicación, no había ninguna razón por la que tuviéramos que comunicarnos por mail“, agregó.

“¿No lamentas haberte quedado en el pasillo y no abrir la puerta?”, le consultó Roberto Cox, a lo que el Arthur respondió: “Por supuesto, el primer arrepentimiento fue no insistir para encontrarnos”

“Habría visto a Nicolás con ella, habría cambiado muchas cosas. El 5 a la noche no insistí para entrar en esa habitación. Me arrepiento de no haber adelantado su búsqueda“, cerró lamentándose.