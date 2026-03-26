Testigos y falsos testimonios: Las 8 pruebas contra Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki

La reunión que tuvo Narumi Kurosaki con Nicolás Zepeda tiene numerosos detalles que para la investigación serían claves para acusar al chileno de su desaparición y asesinato.

El tribunal de Lyon declaró culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki este jueves, caso que era investigado desde el año 2016 y que a lo largo de 10 años fue recolectando diversas pruebas que apuntarían con el dedo al chileno.

Declaraciones de testigos y algunas incongruencias en el testimonio del chileno terminaron por acreditar para la justicia francesa la responsabilidad del único culpable en el asesinato de su expareja.

Pruebas que declaran culpable a Nicolás Zepeda

De acuerdo con la investigación del caso, los últimos días de noviembre del 2016 el chileno viajó hasta Francia, por temas de estudios universitarios, declaró en primera instancia.

Sin embargo, más tarde él mismo confesó haber mentido, ya que su viaje fue para reunirse con Narumi con motivos de una posible reconciliación amorosa, pese a que ella ya estaba en una relación con Arthur del Piccolo.





Entre las pruebas que se presentaron en contra de Zepeda, aparece una compra que realizó previo a la desaparición de Narumi, en donde consiguió fósforos, un bidón de combustible y productos de limpieza.

También fue visto merodeando en la universidad de su expareja, siendo reconocidos por algunos estudiantes, lo que él negó y, más tarde, confirmó.

Luego de estar 30 horas en la habitación de la joven, Nicolás se fue del campus y viajó rumbo a Barcelona, no obstante, durante el tiempo juntos, se habrían escuchado golpes y gritos de una mujer, según declararon estudiantes de la residencia.

De camino a España, el celular de Zepeda y el GPS del auto que arrendó para moverse por Francia fue ubicado en una zona boscosa cerca de la universidad de Narumi; cuando se le consultó al respecto, indicó que buscó ese camino porque estaba cansado y quería manejar por un sitio más tranquilo.

Más tarde, mientras estaba en Barcelona, la cuenta de Facebook de Narumi se conectó a la misma dirección IP que el teléfono del chileno, justo luego de que la tarjeta de crédito de la joven tuviera un cobro por una VPN.

El teléfono de Narumi se registró durante los próximos días en diferentes partes del mundo, apareciendo por última vez en Chile, solo unas horas después de que Nicolás aterrizara.





Durante unos días, la joven se comunicó vía internet con Arthur del Piccolo y algunas amigas, sin embargo, ellos declararon más tarde que alguien estaba suplantando su identidad.

En esta misma línea, durante la investigación, amigas japonesas de Zepeda dijeron que este les pidió traducir frases dudosas y que lugo debieron borrar la conversación.

Otra prueba importante en el caso es un video que el mismo chileno subió a internet, en donde dialoga ante el espejo que Narumi había hecho “cosas malas” y debía “pagar un costo por lo que hizo y entender que no puede salir y cometer esos errores con la persona que ama”.