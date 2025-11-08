Contraloría abre investigación por millonarios aportes del Gobierno a ONG Trekan - Chilevisión

El organismo fiscalizador indaga los más de $6 mil millones recibidos por la entidad durante la actual administración.

La Contraloría General de la República ordenó abrir una investigación especial por los millonarios recursos entregados por el Gobierno a la ONG Trekan, tras detectarse un aumento explosivo en los montos adjudicados en los últimos años.

La medida surge luego de una denuncia presentada por la diputada Paula Labra (RN) y de un reportaje de BBCL Investiga, que reveló que la organización, dirigida por el hermano de un asesor ligado al Frente Amplio, ha recibido más de $6 mil millones en convenios estatales durante esta administración.

La ONG pasó de recibir $507 millones a $1.965 millones en tres años

Según el Registro Central de Colaboradores del Estado, la ONG pasó de recibir $507 millones en 2020 y $394 millones en 2021, a $874 millones, $1.582 millones y $1.965 millones en los tres años siguientes.

El SernamEG figura como su principal socio, con $2.200 millones en aportes por programas contra la violencia hacia las mujeres, mientras que la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social suman más de $1.600 millones adicionales.

La denuncia también apunta a un posible trato directo irregular tras una licitación desierta en Punta Arenas, lo que motivó la intervención de la Contraloría.

La diputada Labra calificó la decisión como “una buena noticia”, señalando que “es perfectamente plausible que el caso de esta ONG se transforme en un nuevo caso convenios”.

Por su parte, desde la ONG Trekan descartaron cualquier irregularidad y negaron vínculos políticos con el Frente Amplio.

Los resultados de la investigación serán publicados por la Contraloría una vez finalizado el proceso.