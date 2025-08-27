 “Vengo de otro Chile”: Valeria Cárcamo reapareció tras frustrada candidatura por el Frente Amplio - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 18:56

“Vengo de otro Chile”: Valeria Cárcamo reapareció tras frustrada candidatura por el Frente Amplio

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de Sin Filtros recalcó que viene "de otro Chile" y ratificó su apoyo a Jeannette Jara para la carrera presidencial.

Publicado por CHV Noticias

Valeria Cárcamo reapareció luego de la decisión que tomó el Frente Amplio (FA) de no seguir adelante con su candidatura a diputada por el distrito 7, correspondiente a la región de Valparaíso. 

Tras una semana de reflexión, la panelista usó sus redes sociales para recordar sus inicios en la política y detalló las dificultades que encontró para desarrollar su carrera. 

En su mensaje destacó que hace años llegó a Viña del Mar con “una mochila cargada de expectativas y sueños. Durante todo ese transcurso aprendí, conocí, me eduque respecto a la política y muchas compañeras de mi partido, el Frente Amplio, me abrieron las puertas porque de otra forma no se iba a poder”.

“Pero también en el camino me di cuenta de que las personas de origen pobre o clase media, y más siendo mujer, costaba hacer política. Cuesta el doble al ser de origen pobre, el triple por ser mujer y el cuádruple por ser parte de las disidencias y diversidades sexuales”, agregó. 

En ese sentido, aseguró que “vengo de otro Chile que no sale en las páginas sociales de El Mercurio, a ese Chile que definen clase media y los asedian y quedan con deudas para siempre. Ese Chile no tiene ni estatuas ni calles principales y tampoco grandes personajes en las historias oficiales”. 

Apoyó candidatura presidencial de Jeannette Jara

A pesar de las difultades que detalló, Valeria Cárcamo confirmó su compromiso con la política, ya que mi rol es comunicar e informar a las personas que no han tenido el privilegio y la oportunidad de poder hacerlo y entrar también en este ciclo político”.

Por lo mismo, anunció su decisión de continuar aportanto activamente desde su posición con la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC) ya que según ella “es la única candidata que entiende todo lo que estoy diciendo”.

“No quiero que me juzguen por mis victorias, quiero que me juzguen cómo me levanto después de mis derrotas”, cerró en su video.  

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025