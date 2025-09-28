 Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante - Chilevisión
28/09/2025 15:38

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se confirmó la muerte del hombre baleado en un presunto parricidio en la comuna de Chiguayante, debido a la gravedad de sus lesiones.

La información fue confirmada a Bio bío por el director del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, quien indicó que estuvo "hemodinámicamente muy inestable, con altos requerimientos de drogas vasoactivas sin respuesta adecuada".

Su muerte se suma a la de su hermana, quien murió la misma jornada en que fueron baleados. Este domingo además se logró la detención de su madre, quien es la principal sospechosa del doble homicidio.

Antecedentes del crimen

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes al interior de un domicilio en la comuna de Chiguayante, cuando la mujer detenida habría disparado contra sus dos hijos, una mujer y un hombre.

La mujer murió en el lugar, mientras que el hombre se mantenía en riesgo vital en el Hospital Región de Concepción, lugar donde finalmente falleció.

Posteriormente, la sospechosa huyó del lugar de los hechos en un automóvil, el cual fue encontrado por personal policial en un sector rural de la comuna de Coihueco, en la región del Ñuble.

Finalmente, la madre de las víctimas fue detenida este domingo portando un arma de fuego.

